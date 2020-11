Nelu Tătaru, despre momentul în care suspecții COVID trebuie să se îngrijoreze: Avem niște semne respiratorii, sunăm la medicul de familie, la cel mai mic simptom. Tratând ca o banala răceala, momentul în care ajungem la spital poate fi prea târziu

Nelu Tătaru a vorbit, miercuri seară, în platoul B1 TV despre momentul ideal în care suspecții COVID sau contacții direcți trebuie să se îngrijoreze și să apeleze la specialiști, pentru a evita agravarea virozei și spitalizarea într-o stare critică. Ministrul Sănătății a explicat că orice persoană, suspectă de infectare cu noului coronavirus, chiar dacă știe că a luat contact cu un pacient confirmat sau nu, trebuie să țină legătura cu medicul de familie. Specialistul spune că persoana suspectă trebuie să acorde atenție momentului aparției simptomelor, chiar dacă foarte ușoare la început.

"Orice persoană care este simptomatică se testează. Cei care ajung în spital nu sunt cei care n-au nimic. Ar fi bine să se prezinte sau să ia legătură cu medicul de familie la cel mai mic simptom. Lăsând un pic și tratând ca o banala răceala, momentul in care ajungem la spital, poate fi prea târziu. Noi spunem ca orice pacient care prezintă cel mai mic simptom respirator este testat, că este într-o ancheta epidemiologică și este carantinat la domiciliu sau că este dintr-o infecție respiratorie pe care o acuză la acel moment. Avem niște semne respiratorii sunăm la medicul de familie, cu dânsul luam decizia de a merge mai departe sau de a tratat acasă. El este profesionistul care decide dacă mergem la o testare și la alte examene sau rămânem sa tratam acasă o răceală... Ar trebui ca legătura cu medicul de familie să fie mai acută și din timp. Știindu-te acasă, în carantină, ca si contact cu un caz pozitivat, atenția trebuie să-ți fie foarte bine distribuită pe simptomatologia și pe starea generală. În condițiile în care lăsăm: am mai trăit de-astea, n-am nicio problemă, nu va fi nimic și ajungem la un moment...Noi testăm orice simptomatic, el nu mai trebuie să mai anunțe nici un medic de familie sau DSP-ul", a explicat Nelu Tătaru.

