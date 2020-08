Noi detaii în cazul gravidei din Arad care a murit de COVID-19. Polițiștii au întocmit dosar pentru ucidere din culpă

În cursul zilei de joi, o femeie în vârstă de 39 de ani din Arad a pierdut lupta cu COVID-19. Arădeanca era însărcinată să urma să nască o fetiță, însă soarta le-a răpit cea mai mare bucurie și a adus familie clipe tragice. Polițiștii arădeni s-au autosesizat în cazul femii, care a decedat în timpul transferului de la un spital din Arad în Timișoara, informează Agrepres.

Povestea femeii însărcinate din Arad a făcut înconjurul țării. Emilia Balea a ajuns la Spitalul din Arad cu dureri în zona rinichilor, însă a fost testată și pentru infecția cu noul coronavirus. Rezultatul acesteia a ieșit din păcate pozitiv, iar la scurt timp starea ei de sănătate s-ar fi agravat, dezvoltând complicații ale bolii. Aflat într-o stare critică, medicii de la Arad ar fi decis transferarea ei la Timișoara, unde ar fi trebuit să fie stabilizată. Femeia însă a făcut un stop cardio – respirator în ambulanță, iar la UPU din Timișoara, unde a fost restuscitată, ar fi ajuns fără prea mari șanse de supraviețurire.

Dosar penal pentru ucidere din cuplă în cazul gravidei bolnave de COVID-19

Polițiștii arădeni s-au autosesizat în cazul femeii decedate de COVID-19 în timpul transferului dintre spitale. Aceștia au demarat o anchetă pentru ucidere din culpă.

„Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Arad s-au autosesizat cu privire la acest eveniment. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, a declarat în cursul zilei de vineri, 31 iulie, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, Adina Aconstantinesei, potrivit Libertatea.ro.

În cazul gravidei de la Arad, managerul Spitaului din Timișoara a exprimat și un punct de vedere personal, iar acesta declara, în urmă cu câteva zile, că „fiindcă pacienta nu prezenta probleme ginecologice, dacă ar fi ajuns la noi la timp, noi am fi internat-o direct în secția ATI, pentru că exact acolo se face managementul unui caz care se agravează. O simplă intubare făcută la timp ar fi ajutat la salvarea a două vieți omenești, a unui părinte și a unui făt”, explica el pentru Tion.ro.

Declarații dureroase ale soțului gravidei din Arad

Emilia Belea urma să devină mamă la 39 de ani. De doi ani era căsătorită cu cel ce avea să devină tatăl fetiței pe care urma să o nască. Dintr-o relație anterioară, femeia mai avea o fată de 16 ani.

Soțul ei a povestit, pentru Libertatea.ro, că vestea sarcinii a venit ca o minune de la Dumnezeu. Femeia în vârstă de 39 de ani își făcuse toate analizele din timpul sarcinii, iar rezultatele fuseseră bune. Bărbatul a explicat însă clipele tragice prin care a trecut decând nevasta lui a fost internată, dar și sentimentele de durere inimaginabilă pe care le-a simțit atunci când a primit vestea tragică.

„Miercuri pe la prânz, mi-a zis că nu mai poate să vorbească la telefon, că doar pe mesaje. Am zis bine, pe mesaje. Mi-o zis că nu-i mai dă drumul acasă, dar că vine mâine. Ea tot voia să vină acasă (...) La ora 9 seara mi-a zis că mă iubește, i-am zis că și noi. Ne-am spus Noapte bună! (...) A doua zi am sunat întruna de la 8 la 11, nu mi-o răspuns nimeni. Și am simțit ceva, nu știu, aveam o stare. La 11 m-a sunat o doctoriță, nu mă întrebați numele, că nu îl mai știu. Nu mi-a zis că nu e bine. Să-mi zică: „Domnu Balea, nu e bine soția dumneavoastră!” Nimic. Am stat așteptând acasă, puteam să mor, să înviu, să mă ia dracu. Nimic (...) La 6 seara, m-a sunat cineva de la spital să-mi zică că e decedată. Eu nu am crezut că au murit amândouă. Am crezut că nu au putut salva fetița și mi-am spus că asta e, nu ne-o ajutat Dumnezeu, dar nu am crezut că or murit amândouă. Eu nu mai am cuvinte, am trimis-o sănătoasă pe poarta aia, mă tot uit la poartă. Trebuia să mă sune cineva…”, a declarat soțul gravidei decedate din Arad, pentru Libertatea.ro.