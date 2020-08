Apelul medicilor către pacienții vindecați de COVID-19 are efect! Numărul donatorilor de plasmă, din Capitală, s-a dubalt în ultima săptămână. Oamenii care au trecut cu bine de virus au înțeles că pot salva viețile celor aflați în stare gravă.

Persoanele vindecat de COVID-19 au început să sune singure la centrele de transfuzie, pentru a dona. Doina Goșa directorul centrului de transfuzii din București, susține că numărul persoanelor vindecate de COVID-19 a crescu în ultimul timp. Oamenii vin care au trecut cu bine peste experiența cruntei boli. În prezent, numărul a ajuns la 4-5 donatori de plasmă pe zi, față de cel mult doi până acum.

În Capitală a crescut numărul persoanelor care își doresc să doneze plasmă, însă s-a mărit și baza de date a pacienților externați și vindecați de COVID-19.

Doina Gos, directorul Centrului de Transfuzii București explică „cel puțin în ultima săptămâna, la Centrul de transfuzii Sangvine București, numărul donatorilor de plasmă convalescentă a crescut. Pe de-o parte, am primit liste cu pacienții externați în luna iulie, de la Spitalul Victor Babeș, iar acum avem o bază de potențiali donatori, pe care îi sunăm și îi programăm, iar pe de altă parte a crescut și adresabilitatea. Sunt foști pacienți, de boală COVID-19 care sună la Centur pentru a se programa”, explică ea.

Doina Goș, directul Centrului de Transfuzii București explică cum s-a schimbat procedura de donare în Capitală și care sunt documentele de care o persoană are nevoie pentru a putea dona plasmă. Pacienții vindecați au nevoie fie de un test pentru SARS-CoV-2 negativ, sau un test de anticorpi și un timp de aștepatre de 14 zile până la efectuare procedurii. În cazul în care nu există niciunul dintre acestea două, pacineții pozitivi se pot adresa Centrului, iar la 28 de zile de la rezultatul pozitiv ar putea efectua procedura de transfuzie.

„Trebuie să aibă la ei biletul de ieșire din spital. Noi primim la donare și fpștii pacienți de boală COVID-19 care nu au fost în spital, care au fost izolați la domiciliu și ei pot să vină să doneze plasmă COVID-19 dacă au un test negativ de virus. În cazul în care nu au acest test negativ și au un test de anticorpi, deasemenea pot să vină să doneze la 14 zile de la testul de anticorpi. Dacă nu au nici testul de anticorpi, nici testul de SARS-CoV-2 negativ ei se pot adresa Centrului de Transfuzii, la 28 de zile de la efectuarea testului pozitiv”, a detaliat directorul Centrului de Transfuzie București.

Plasma convalescentă este o metodă eficientă de a lupta cu virusul, iar procedura de donare este una simplă și nedureroasă și nu durează mai mult de o oră.

