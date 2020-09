O adevărată lecție de înțelepciune. Șapte copii orfani de tată renunță la jucării pentru caiete. Chiar dacă sunt săraci, nu vor să renunțe la școală

Deși ar putea părea doar scenariul unui film trist, este povestea reală a unei familii cu șapte copii din Iași. Micuții au rămas orfani de tată în urmă cu un an, iar mama lor face toate eforturile posibile pentru a le asigura strictul necesar odată cu începerea școlii.

Minorii sunt dorinci să învețe și ambițioși, iar mai mult decât atât, au fost dispuși să renunțe la una dintre cele mai mari plăcerii ale copilăriei, jucăriile ca mamei lor să îi ajungă banii pentru rechizite și nevoile întregii familie.

Începutul noului an școlar este un motiv de bucurie pentru unii copii, dar și un motiv de tristețe și îngrijorare pentru unii părinți, mai ales atunci când nu își permit să facă tot ceea ce și-ar dori pentru cei pe care i-au adus pe lume. Este și cazul familiei Ivan, din localitatea Popești, județul Iași. Potrivit Digi24, mama, Sonia nu are posibilitățile materiale să asigure rechizite pentru toți cei șapte minori, însăface toate eforturile pentru a le cumpăra strictul necesar. Ghiozdanele se spală și sunt folosite de la un an la altul, de la o generație la alta.

Copiii nu își doresc lucruri scumpe și ar renunța și la jucării pentru caiete

Nicolae, Mihai, Ştefan, Andrei, Bianca, Gabriela şi Maria sunt cei șapte copii orfani de tată din Iași. În ciuda greutăților în fața cărora a ajuns familia, ei nu s-au gândit să renunțe la școală. Micuții știu că în prima zi de școală nu vor avea toate rechizitele necesare, dar acest lucru nu îi împiedică să învețe.

Mai mult decât atât, ei sunt de părere că fără puțină școală vor ajunge muncitorii cu ziua, iar mama lor și-ar dori un viitor mai bun pentru cei șapte copii și o viață cu mai puține greutăți și necazuri.

„Să ştie şi ei pentru ei să citească, să socotească, să aibă şi ei un serviciu în viaţă, să nu fie şi ei cum am fost eu, necăjită. Măcar dânşii să ajungă undeva unde nu am putut să ajung eu”, a mărturisit mama celor șapte copii, pentru sursa citată anterior.

Mama a vrut să cumpere ghiozdane noi, dar nu își permite

Mezinele familiei au 6 ani și se pregătesc să meargă în clasa zero. Mama lor și-ar fi dorit să le cumpere ghiozdane noi, însă recunoaște că nu își permite. Fetele vor merge cu ghiozdanele pe care le-au purtat la rândul lor și frații și surorile. Mama lor le-a spălat și le-a pregătit pentru noul an școlar. Mai mult decât atât, ea mărturisește că le-a cumpărat rechizite, însă nu multe, ci doar strictul necesar, cât să nu meargă cu ghiozdanul gol.

Pentru șapte copii, femeia nu își permite să cumpere rechizitele necesare. „Nu, dar nu e vorba de aşa ceva, ca să aibă totul la început de an şcolar. Le-am cumpărat, dar cât de puţin, ca să nu se ducă cu ghiozdanul gol”, spunea aceasta potrivit sursei citate anterior.

Potrivit sursei citate mai sus, veniturile familiei, însumate, ajung la 1.650 de lei, din alocațiile copiilor și ajutorul social. Copii au explicat că le sunt suficiente puține lucruri ca să meargă la școală. Pentru ei, învățământul reprezintă șansa la o viață mai bună.

„Dacă nu ştii să citeşti, nu poţi să te angajezi sau să ajungi cineva în viaţă. Pur şi simplu, te duci cu ziua, dacă nu ai un pic de carte sau ceva”, a explicat Mihai, unul dintre copiii familiei.