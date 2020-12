O nouă afecțiune post-COVID înfricoșătoare. Pacienții acuză probleme dentare și chiar pierderea dinților

Medicii au constatat o nouă afecțiune îngrijorătoare provocată de COVID-19. Pe lângă simptomele clasice, cum ar fi febra, dificultăți respiratorii, pierderea gustului și a mirosului, o mare parte dintre pacienți au raportat probleme dentare.

În perioada de convalescență după temuta viroză, oamenii au raportat de gingii slăbite, infecții dentare și chiar pierderea dinților.

Medicii spun că manifestarea este destul de bizară, pentru că pacienții n-au simțit nici cea mai mică durere și nici n-au sângerat. Pur și simplu dintele a început să se miște. Alți pacienți au relatat că și-au simțit gingiile ceva mai sensibile, că dinții au căpătat o coloratură și în unele cazuri s-au spart.

„Este extrem de rar ca dinții să cadă efectiv. Dar problemele dentare existente se pot agrava ca urmare a Covid-19, mai ales că pacienții care se recuperează se luptă cu efectele infecției pe termen lung", a spus dr. David Okano, parodontist la Universitatea Utah din Salt Lake City, potrivit seattletimes.com.

O posibilă explicație ar fi că virusul afectează vasele de sânge care asigură hrănirea dinților, relatează Pe de altă parte, este posibil ca răspunsul exagerat al sistemului imunitar, cunoscut sub numele de furtuna de citokine, să se manifeste la nivelul cavității bucale. Dacă reacția este în gură, poate fi un mecanism de apărare împotriva virusului.Sora ei tocmai se mutase în casă nouă, când a făcut o descoperire înfiorătoare în pivniță. „Să fugă imediat de acolo!” (FOTO)

Hmm...⁉️



Could Covid-19 Cause Your Teeth to Fall Out? - The New York Times https://t.co/mKg6DsFFcM