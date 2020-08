O tânără din Craiova se chinuie de zece zile să-și înmormânteze creștinește mama: „Nici vorbă de COVID. Cauza decesului a fost insuficienţă cardiacă"

De zece zile, o tânără se chinuie să convingă autoritățile să o lase să-și înmormânteze creștinește mama. Femeia de 51 de ani a murit pe 1 august din cauza unei suficiențe cardiace. Cu câteva ore înainte, fusese consultată de un medic, care i-a spus că are o răceală puternică.

În plus, familia a fost pusă în carantină, deși proba din plămâni a arătat că femeia nu avea COVID și trebuie să rămână la domiciliu până pe data de 18 august, timp în care trupul craiovencei va sta la morgă.

„Doamna doctor a consultat-o şi ne-a spus că are o răceală puternică. Nici vorbă de Covid. Avea alte simptome. I-a dat un tratament, dar noaptea a murit. Cauza decesului a fost insuficienţă cardiacă. Pentru că a murit la domiciliu, a venit Poliţia. Când au auzit că mama a tuşit înainte de a muri, am înţeles că poliţiştii au cerut să-i facă testul COVID. Pe data de 3 august, i-au prelevat probe din nas. Deci după 70 de ore. Proba a fost lucrată la Craiova şi a ieşit pozitivă. Pe data de 4 august, i-au prelevat probe din plămâni şi Institutul Cantacuzino din Bucureşti a spus că rezultatul este negativ. Cu toate acestea, DSP a zis că nu o putem ridica pe mama de la morgă s-o înmormântăm creştineşte", a povestit fiica femeii, potrivit Adevărul.

„Pe data de 7 august, la ora 13,10, am primit mesaj de la DSP că fiul meu intră în carantină de pe data de 5 august şi i se cerea să declare că este de acord cu măsura impusă. Deci, bunica lui a tuşit înainte de a muri şi au zis că are COVID. Altceva n-a mai contat. Nici măcar proba din plămâni. Apoi, pe data de 8 august am primit şi noi mesaj că suntem carantinaţi tot de pe 5 august. Deci, ne-au anunţat pe 7 şi pe 8 că suntem în carantină de pe 5 august. Nici de data asta nu ne-au dat nicio explicaţie", a mai declarat Ivona Stamate.