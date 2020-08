Părintele Calistrat, care recomanda gargara cu apă și sare și "o gură de ţuicuţă" contra-COVID-19 este suspect de infectare cu coronavirus (VIDEO)

Părintele Calistrat, unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici din România, cel care recomanda contra infectarii cu coronavirus gargara cu apă și sare și "o gură de ţuicuţă", a fost internat în Spitalul Universitar din Iaşi. Deşi este suspect de COVID-19, preotul a anunţat pe pagina sa de socializare că este doar răcit, nu infectat.

Preotul de la Mânăstirea Vlădiceni, în vârstă de 54 de ani, a anunțat pe contul său de Facebook că ar fi suspect de COVID-19, motiv pentru care s-a prezentat de bunăvoie la spital.

"Spre știința bunilor creștini, timp de 10 sau 14 zile, nu ne putem vedea la Mănăstirea Vlădiceni. În urma unei răceli severe ce am achiziționat-o și o tusă seacă interminabilă, am plecat de bună voie la Spitalul Universitar din Iași, pentru investigații, cu noul Virus.

- Nu am formele normale de simptome, am puls accelerat și o glicemie crescută cu tuse seacă și oboseală.

- Nu am dorit să vă contaminați, singur am ales soluția prin atenție, distanță și mască în aglomerație, în rest zvonuri sau povești veți auzi, nu am nimic sunt un om întreg, cerebral, rățional, dornic să va ferească de ispită și să ne întâlnim sănătoși”, a scris preotul pe pagina sa de socializare.

Cu ceva timp în urmă, părintele Calistrat îşi sfătuia enoriaşii să se apere de coronavirus prin intermediul leacurilor băbeşti. Acesta le recomanda ca, în fiecare dimineaţă, prânz şi seară, să facă gargară cu apă caldă cu sare.

Părintele este considerat un influencer în mediul online, avand 670.000 de urmăritori pe contul personal de Facebook, dar și aproape 82.000 pe YouTube.

