Patriarhia Română, prima reacție la reacomandările ÎPS Calinic: Exprimă fireasca și necesara prudență / Nu este vorba despre o schimbare a ritualului, ci de adecvarea înțeleaptă a acestuia la anumite situații

Vineri, ÎPS Calinic a anunțat că Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a luat o serie de măsuri pentru procesul de botez, în urma tragediei de la Suceava. La scurt timp după ce Calinic a comunicat noile măsuri și sfaturi pentru preoții argeșeni, Patriarhia Română a oferit o reacție, menționând că prudența este firească și necesară și reamintind că aceste noi măsuri din Argeș nu schimbă modul în care va fi oficiată taina botezului.

Patriarhia Română a reaminti că botezul se va realiza prin „întreita afundare”, cu excepția momentelor de necesitate în care se poate regăsi un prunc.

Prima reacție a Patriarhiei la recomandările lui ÎPS Calinic

Patriarhia Română a transmis vineri un punct de vedere cu privire la decizia și îndemnaul lui ÎPS Calinic, prin care preoții proaspăt herotonisiți să fie asistați la botez de un preot cu experiență.

„Masurile comunicate de Arhiepiscopia Argesului in legatura cu oficierea tainei botezului sunt unele care exprima fireasca si necesara prudenta, adecvare la anumite situatii exceptionale si atentia sporita pe care Biserica o acorda si o va acorda oficierii practice a Botezului copiilor.

Nu este vorba despre o schimbare a ritualului, ci de adecvarea inteleapta a acestuia la anumite situatii. Botezul ortodox se (va) face prin intreita afundare, cu exceptiile dictate de starea de necesitate in care se poate regasi un prunc.

Este esentiala adancirea coresponsabilitatii intre parinti - medic - pediatru - preot cu privire la deciderea asupra momentului optim pentru oficierea Botezului, pe care, in mod ideal, copilul trebuie sa il primeasca intremat si in stare integra de sanatate. Preotul trebuie sa fie informat si sa se informeze la randul lui cu privire la starea medicala a copilului”, a precizat Patriarhia Română, la Antena 2, potrivit Stiripesurse.

ÎPS Calinic, noi reguli pentru botez în județul Argeș

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a transmis o serie de reguli și recomandări pentru procesul de creștinare al nou-născuților, după tragedia de la Suceava, în urma căreia un bebeluș a intrat în stop cardio-respirator, iar ulterior a încetat din viață, după botez.

Arhiepiscopia Argeșului și Musceluluia decis ca niciun botez să nu mai fie ocifiat fără prezența unui preot cu experineță.

Mai mult decât atât, înainte de fiecare botez, preotul va solicita familiei bebelușuli informații despre starea de sănătate a acestuia precum dacă este născut prematura, dacă a suferit anumite boli sau intervenții sau dacă prezintă anumite sensibilități care i-ar putea pune viața în pericol.

În cazul în care bebelușul are probleme medicale, este agitat, speriat, plânge foarte tare sau are sub 40 de zile sau când există situaţii speciale (familia nu doreşte afundarea copilului) prin ”pogorământ”, după cum precizează arhiepiscopul Calinic, „săvârşirea Tainei Sfântului Botez se poate face prin turnarea de apă sfinţită, din cristelniţă, pe creştetul copilului. Procedura va consta în introducerea pruncului în apa sfinţită din cristelniţă până în zona gâtului, iar apoi preotul va turna apa sfinţită, de trei ori, peste capul copilului”.