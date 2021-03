Din ce în ce mai multe grupuri sociale și profesionale dau statul român în judecată, în urma restricțiilor impuse pe fondul crizei COVID-19. Printre aceștia se numără și administratorii sălilor de evenimente și furnizorii de servicii conexe.

Reprezentanții din domeniul organizării de evenimente, din Bihor, au anunțat că au dat statul român în judecată. Peste 30 de antreprenori au acționat în instanță, susținând faptul că au fost discriminați, în condițiile în care nu au avut aceleași drepturi cu proprietarii de terase, restaurante și hoteluri. Astfel, patronii din domeniul organizării de evenimente au suferit pierderi uriașe, iar angajații și-au pierdut locurile de muncă.

„Avem miri care și au reprogramat pentru a cincea sau a șasea oară evenimentul"

De asemenea, reprezentanții din domeniu susțin că nu au primit niciun fel de sprijin financiar pentru pierderile generate de impunerea restricțiilor.

„Am înaintat pe rolul Curții de Apel prin care solicităm și noi să nu fim discriminați, să putem să deschidem restaurantele noastre pentru că în fond suntem restaurante legale, la o capacitate de cât prevede legea.

Precizez că nu am primit ajutoare, eu am depus un proiect dar nici în ziua de astăzi nu am obținut niciun leu de la stat pentru susținerea societății", a declarat pentru Antena 3 Simona Dume, administratorul unei săli de evenimente.

„Industria asta cred că a fost cea mai afectată industrie și trebuie să mărturisesc că suntem disperați pentru că nu avem orizont de timp. Avem miri care și-au reprogramat pentru a cincea sau a șasea oară evenimentul.", a precizat Marius Matei, administratorul unui alt salon.