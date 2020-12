Patru adolescenți au rămas blocați în Munții Bucegi. Tinerii au plecat pe un traseu accidentat și înghețat

În cursul serii de sâmbătă, salvamontiștii din Bușteni intervin pentru recuperarea de pe munte a patru adolescenți. Tinderii au rămas blocați pe un terent accidentat și înghețat, după ce au ales să plece pe un traseu necunoscut, ghidându-se doar după informațiile găsite pe internet, anunță Salvamont Bușteni.

Tinerii, fără echipament și cunoștine depsre traseu

Grupul de patru adolescenți a plecat de la Căminul Alpin spre Valea Albă, însă, singurele indicații pe care le-au avut au fost găsite pe internet. Tinerii nu au luat în calcul faptul că vântul puternic și temperatura scăzsută aveau să le aduce o serie de mari probleme pe durata excursiei.

„Patru adolescenti din Ploiesti sunt in aceste momente blocati in Abruptul Prahovean. Tinerii nu au tinut cont de conditiile meteorologice si au incercat sa ajunga pe munte pe un traseu nemarcat pe care nu-l mai facusera niciodata. Au plecat de la Caminul Alpin spre Valea Alba doar in baza unor descrieri gasite pe internet. Au infruntat ploaia, vantul puternic si temperatura scazuta si cand mai aveau cateva sute de metri pana la Platou, au ramas blocati pe un teren accidentat si inghetat. Si-au dat seama ca sunt epuizati si nu se pot intoarce, asa ca au sunat dupa ajutor.

O echipa de salvamontisti din Busteni se deplaseaza acum la locul interventiei”, anunță Salavamont Bușteni.