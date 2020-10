Pedofil, reținut în Capitală: Individul se dădea drept medic şi ademenea copiii (VIDEO)

Un bărbat din Capitală a fost reţinut pentru agresiune sexuală şi viol asupra unor minori. Individul se dădea drept medic şi ademenea copiii acasă la el pentru un control medical. Patru victime alături de părinţi au semnalat faptul la Poliţie. Presupusul agresor are dosar penal şi ar putea fi pedepsit cu ani grei de închisoare, dacă va fi găsit vinovat de pedofilie, informează B1 TV.

Poliţiştii din Capitală l-au reţinut pe bărbatul de 37 de ani după ce un părinte, însoţit de fiul său minor, a reclamat că băieţelul ar fi fost agresat sexual de individ.

Conform spuselor victimei, agresorul s-ar fi prezentat drept medic şi l-ar fi atins în zonele intime. Înainte, minorul a fost condus la casa bărbatului de un alt băiat.

După mai multe cercetări ale Biroului Agresiuni Sexuale din cadrul Poliţiei Capitalei, au fost găsiţi alţi trei minori care ar fi fost agresaţi de aşa-zisul medic.

Pe numele bucureşteanului a fost deschis un dosar penal pentru agresiune sexuală, viol și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

În cadrul cercetărilor, acasă la individ, au fost găsite mai multe probe, printre care ștampile, instrumentar medical, halate medicale, dar și mai multe documente care i-ar fi atestat profesia de cadru medical.

Bărbatul ar fi fost cercetat şi în trecut pentru ca s-a prezentat drept medic SMURD si un apropiat al lui Raed Arafat. În acel mod, el ar fi înșelat mai multe firme.

