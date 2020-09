Cum poți afla dacă îți lipsesc ani de vechime înainte să ieși la pensie

După o viaţă de muncă, orice zi care te desparte de pensie contează. Pentru a nu avea surprize neplăcute la momentul depunerii dosarului de pensionare, este bine să verificaţi periodic dacă vă lipsesc ani din vechime. Iată cum se poate face acest lucru cel mai rapid!

Casa Nationala de Pensii Publice a anuntat că astfel de verificări se pot face şi fără deplasarea la sediu, existând mijloace electronice la îndemâna celor interesaţi. Cum mulţi angajatori mint că plătesc toate dările la stat, CSPP pune acum la dispoziţie servicii electronice menite ca angajaţii să verifice imediat dacă taxele lor sunt la zi.



Informaţii online privind stagiile de cotizare

Acum pot fi citite online informaţiile despre stagiile de cotizare şi se poate verifica plata de către angajator a contribuţiilor pentru pensii.

Trebuie să intri pe site-ul cnpp,ro, să îţi faci un cont pe numele tau, apoi sa completezi cererea pentru cont. Tipăreşti apoi acea cerere, so semnezi şi o depui personal la casa teritorială de pensii. Nu uita să ai asupra ta un act de identitate în original.

Cererea va fi procesata si aprobata, apoi vor fi transmise solicitantului.datele de acces, adica nume utilizator si parola. Acestea vor fi trimise pe e-mailul specificat de acesta in cerere. E-mail-ul va fi trimis in aceeasi zi. Contine un link, care trebuie accesat in maximum 72 de ore.

Ce informatii mai poti afla de pe noul site

informatii privind datele din carnetele de munca.

stagiile anuale si lunare aferente perioadei incepand cu aprilie 2001.

informatii din declaratiile D112 depuse de angajatori.

informatii referitoare la viramentele la PILON II de pensii private.

informatii referitoare la pensia comunitara.

informatii referitoare la debitele din executare silita.

informatii referitoare la fisa financiara.

Cum pot cumpăra românii ani de vechime pentru pensie

Cei cărora le lipsesc ani de vechime la pensie îi pot cumpăra plătind contribuțiile care s-ar fi încasat în fiecare lună. Astfel, românii își pot cumpăra ani de muncă pentru completarea perioadei legale de cotizare, însă nu mai mult de șase ani.

Reamintim faptul că vechimea în muncă a putut fi cumpărată încă de la sfârșitul anului 2016, atunci când a intrat în vigoare Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii. Acest drept le-a fost oferit cetățenilor români temporar, motiv pentru care, de la data de 1 ianuarie 2019, plata retroactivă nu a mai fost posibilă. Un mecanism asemănător, însă mai permisiv, este deja inclus în noua lege a pensiilor (Legea nr. 127/2019) care a fost publicată în Monitorul Oficial încă de anul trecut, dar care își va produce efectele abia din anul 2021.