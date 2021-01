Peste 65.000 de elevi ar putea avea media neîncheiată în primul semestru. Sorin Cîmpeanu: S-a ajuns în această situaţie din cauza unor factori care au împiedicat participarea la procesul de educaţie

Potrivit estimărilor, peste 65.000 de elevi se află în situația în care ar putea rămâne cu mediile neîncheiate în primul semestru. Totodată, aproximativ 280.000 de elevi ar fi declarat că au avut probleme în a accesa echiapementele dar și internetul, pentru a putea participa la orele online, după cum a precizat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

„Avem o serie de date care nu sunt într-o armonie perfectă. Ultimele raportări ne arată peste 65.000 de elevi estimaţi, subliniez, estimaţi, ca fiind în situaţie de risc cu privire la neîncheierea situaţiei şcolare pe primul semestru. Deci, evident că aceşti elevi au ajuns în această situaţie din cauza unor factori care au împiedicat participarea la procesul de educaţie. Şi, în acelaşi timp, avem raportări de 280.000 de elevi, care spun, sunt declaraţii proprii, că au avut dificultăţi în acces la echipamente IT şi la Internet", a afirmat Cîmpeanu, potrivit Agerpres.

Mai mult decât atât, precizările ministrului au venit după ce, în luna aprilie 2020, un număr de aproximativ 230.000 de elevi au transmis că nu au acces la internet sau echipamentele necesare pentru a participa la orele online.

Pe parcursul acestui an școlar, un număr de 280.000 de elevi au declarat că nu au avut acces la aparatură sau internet, pentru a putea participa la orele oneline. Totuși, reamintim că anul trecut, ministerul a achiziționat un număr de 250.000 de tablete, pe care elevii să le folosească la școla online. Luând în calcul acest lucru, numărul celor care nu puteau participa la școala online ar fi trebuit să scadă.

Una dintre explicațiile ministrului Cîmpeanu este însă faptul că în prima etapă au declarat că au acces la echipamente aceia care, fiind doi sau trei în casă, au avut un singur echipament sau au avut echipamentul părinţilor.

„Şi, totuşi, separat de aceştia, au apărut alţi 280.000 de elevi care au declarat că nu au avut acces la învăţarea online din cauza lipsei de echipamente sau din cauza lipsei de acces Internet. Acest lucru ar trebui să fie verificat, una din explicaţii ar fi aceea că în prima etapă au declarat că au acces la echipamente aceia care, fiind doi sau trei în casă, au avut un singur echipament sau au avut echipamentul părinţilor, după cum, o altă explicaţie, îmi pare rău că trebuie s-o spun, dar nu cred că are rost să ascundem nici lucrurile care sunt, să spunem, în dezavantajul ministerului, nici al şcolii, dar nici al elevilor, care, deşi au acces, aflând că există posibilitatea de a avea o tabletă sau un laptop în plus... 'dacă se poate, de ce nu”, a declarat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației.

Începând cu data de 4 februarie, Ministerul Educației ar urma să primească 60.000 de laptopuri, iar în derulare sunt și proiecte pentru achiziționarea de camere video.

„Aceste videocamere ne vor susţine în procesul de asigurare a învăţământului online pentru cei care au vulnerabilităţi care îi împiedică să participe fizic. Şi atunci, şi profesorii şi elevii vor beneficia de aceste echipamente care vor ajunge în şcolile româneşti. Să sperăm că situaţia se va rezolva, pentru că, evident, în ipoteza fericită în care vom avea şcoli cu prezenţă fizică la un anumit nivel vom direcţiona resursele materiale către cei care sunt obligaţi, fără voia şi fără dorinţa lor, să continue procesul de învăţare online”, a adăugat Cîmpeanu, potrivit sursei citate mai sus.