Povestea cutremurătoare a unui bărbat care nu a crezut în COVID-19. După ce s-a îmbolnăvit chiar el, prietenii l-au întrebat câți bani a cerut ca să se interneze

Sorin Lungu pe numele său este unul dintre românii care, din nefericire, s-a luptat cu boala cruntă. Bărbatul a fost diagnosticat cu COVID-19, iar acest lucru s-a întâmplat și cu familia lui. La început, Sorin nu a crezut în existența noului coronavirus, fiind un lucru pe care, după cum spune el, nu putea să îl vadă. Boala însă nu a făcut diferențe și l-a ales din păcate și pe el, iar după ce a fost internat, mai multe cunoștințe l-au întrebat câți bani a cerut ca să stea în spital.

Bărbatul nu și-a imaginat vreodată cât de agreisv poate fi noul virus până când nu a ajuns chiar el pe patul de spital, scrie Digi24. După ce a învins boala a pregătit chiar el o surpriză pentru medici, însă a avut parte și bărbatul de o surpriză mare, poate mai puțin plăcută, din partea prietenilor.

Le-a povestit prietenilor cât de grea e boala, dar întrebările lor l-au surprins

Bărbatul povestește că simptomele cu care s-a confruntat în timpul infecției cu noul coronavirus au fost unele grele. Durerile de cap au fost îngrozitoare și chiar el menționează pentru sursa citată anterior, că nici experiența operației făcute nu se compară cu cea a COVID-19.

„Nu că nu credeam (în existența virusului), nu-l înțelegeam. Fiind ceva nevăzut... (...) Dureri de cap crunte, crunte la modul... nu știu... ceva mai rău nu am avut, am avut operații și n-am avut așa durere. Plutea creierul. Orice medicament, orice perfuzie îmi punea mi se părea că-mi face mai rău”, spune Sorin Lungu pentru Digi24.

Sorin a povestit pentru sursa citată anterior că a păstrat legătura cu prietenii cât timp a fost bolnav și le-a povestit și acestora cât de grea a fost boala și experiența în sine. Bărbatul însă a avut parte de o mare surpriză când oamenii pe care îi cunoștea l-au întrebat câți bani a primit pentru a sta în spital.

„Dacă am fost spitalizat contra cost. Un tip care nu e la o vârstă să nu creadă și nu era un din ăla fără școală, care m-a dat pe spate întrebându-mă dacă am luat bani ca să stau în spital, știind starea prin care am trecut eu”, a explicat bărbarbatul pentru sursa citată anterior.

CUM arată BĂIATUL lui Petre Roman și al Silviei Chifiriuc! Petruş are 11 ani. CU CINE CREDEȚI CĂ SEAMĂNĂ? (FOTO)

Un gest impresionant și o dovadă de omenie la ieșirea din spital

Bărbatul a stat internat timp de 19 zile, timp în care povestește că medicul Monica Aioanei de la Spitalul din Bârlad a fost cea care l-a îngrijit. Sorin susține că ea i-a salvat viața, iar la plecarea din spital, el a oferit apă minerală pentru întreg pavilionul, dorind mai ales să știe și cum arăta personalul medical.

Mai mult decât atât, bărbatul a povestit că a cules singur maci, dintr-unul dintre lanurile dintre Bârlad și Vaslui, pe o vreme ploioasă. A mers apoi la o florărie, unde au fost împachetați, iar de acolo s-a dus să îi ofere medicului care l-a îngrijit cât a fost bolnav de COVID-19.

„Ducându-mă de la Vaslui, era o vreme urâtă, ploioasă... Doamne, ce să-i duc? Și pe drum spre Bârlad, erau lanurile alea pline. Am cules, eram ud pe papuci tot, plouase. M-am dus la o florărie, mi-au făcut un buchet super”, a povestit bărbatul din Vaslui. Gestul său a fost unul apreciat de către doctor, femeia fiind profund impresionată de florile primite.

„Ca să-ți închipui că cuiva îi plac macii înseamnă ceva. Și am rămas așa, cumva... De câte ori trece prin Bârlad, se oprește la noi, întreabă ce facem, dacă suntem sănătoși și asta e una așa, din micile povești și micile satisfacții pe care le-am avut noi în pandemie”, a explicat medicul Monica Aioanei pentru Digi24.