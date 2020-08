Boala nu ține cont nici de vârstă nici de statut social atunci când lovește. Nemilosul virus a ajuns și la Eugen Pop, în vârstă de 64 de ani, din Cluj. Bărbatul a fost internat la ATI și avea multiple comorbidități, însă povestește că medicii l-au încurajat să lupte.

Povestea impresionantă a unui bărbat din Cluj ar putea emoționa pe oricine. La 64 de ani, Eugen Pop a sosit la Cluj din Galați, unde se stabilise de mai bine de peste patru decenii. Recent s-a izolat în casa părintească dintr-o localitate din județul Cluj, acolo unde a fost și îngrijit și tratat în secția ATI de COVID-19.

Bărbatul are diabet și dublă coxartroză la picioare, iar pe lângă acestea este și suspect de cancer. El a relatat pentru G4media povestea și experiența tragică pe care a trăit-o, dar și cum a învățat pentru a doua oară să respire, după ce fost diagnosticat cu boala generată de noul coronavirus.

Lupta cu noul coronavirus, din ce în ce mai grea

Bărbatul a povestit cu lux de amănunte, pentru sursa citată anterior, prin ce clipe de groază a putu să treacă în lupta cu virusul. Puterea însă povestește că a venit din zâmbetul și energia pozitivă a medicilor.

„Luni a fost cum a fost, marți la fel, dar de miercuri am început să mă simt foarte rău, aveam saturația la 70%. Nu mai puteam respira. Atunci au luat decizia să mă mute pe ATI. Domnule, nu-i doresc nimănui asta. Ni-mă-nui! Groaznică experiență. Imobilizat la pat, am fost nevoit să încep din nou să învăț să respir. Îți dau oxigen, ești ventilat mecanic, dar trebuie să înveți să respiri, chiar dacă de fiecare dată când tragi aer în piept, e ca și cum înghiți o bilă mare. Durere, durere, neputință. Asta simți. Aveam trei branule cu perfuzii. În prima noapte am dormit puțin, în a doua noapte m-am visat dezbrăcat călcând pe niște nori. Din a treia n-am mai dormit deloc fiindcă îmi era teamă că mor. Și probabil că aș fi murit dacă eram în altă parte. Doctorii de aici m-au făcut să lupt, mi-au dat putere. Oamenii ăia sunt adevărații eroi. Eu atâta bunătate n-am întâlnit în viața mea. De dimineața până seara, că au și ture de câte 12 ore, toți stau numai în combinezoane, cu trei rânduri de mănuși, măști, viziere, vai de steaua lor.”, povestește gălățeanul pentru sursa citată anterior.

Bărbatul a fost internat la ATI, dar a sfidat moartea

Omul în vârstă de 64 de ani povestește că energia medicilor și modul în care a fost tratat i-au dat putere. Nu are ce să le reproșeze medicilor, asistentelor sau brancardierilor. Bărbatul este de părere că ajutorul lor și optimismul de care au dat dovată l-au făcut să se simtă viu, chiar dacă era aproape mort.

„Toți acești oameni mi-au dat și-mi dau putere. Am fost în clinici private peste tot, m-am operat în clinici private, am fost la analize în clinici private unde plăteam niște sume colosale, dar tot se mai găseau medici sau personal să se răstească la mine. Aici, zici că-s nebuni, nu știu ce au de-s atât de buni. Am fost împărat, am fost tratat ca un împărat, m-am simțit viu, deși eram aproape mort. Soră-mea și frate-meu au plâns o după-masă întreagă, mi-au spus, când au auzit că am șanse foarte reduse de supraviețuire cu toate bolile mele”, a mărturisit bărbatul pentru G4media.

Acum, când a sfiat boala, Eugen este de părere că a trăit o adevărată minune. „E o minune pe care o voi prețui întotdeauna, câte zile oi mai avea. La fel ca pe acești medici supraoameni, care fac un efort imens, care se dăruiesc acolo pentru tine. Care te fac să trăiești dincolo de medicamentele pe care le primești”, a declarat bărbatul în vârstă de 64 de ani pentru sursa ciată mai sus.