Povestea tragică a unei gravide depistate pozitiv cu noul coronavirus. Medicii ar fi vrut să îi dea tratament chiar și după ce testul a ieșit negativ

O femeie însărcinată, depistată pozitiv cu noul coronavirus a trecut prin momente cumplite în Spitalul din Câmpulung, acolo unde a fost dusă după ce primit rezultatul testului. Femeia din Argeș a povestit pe contul personal de Facebook drama prin care a trecut în spital, dar și cum medicii i-au spus că „undeva s-a produs o greșeală”, după cel de-al doilea test pozitiv.

Mădălina Popescu, o femeie din Mioveni, județul Argeș le-a împărtășit internauților experiența aproape traumatizantă pe care a trăit-o după ce a fost testată pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus și trimisă la Spitalul din Câmpulung.

Femeia povestește că s-a prezentat la Spitalul din Mioveni cu mici contracții, iar testul pentru infecția cu noul coronavirus i-a fost făcut înainte de internarea pentru cezariană. Femeia a fost dusă la Câmpulung, acolo unde este maternitatea pentru gravidele cu COVID-19 din Argeș.

Rezultatul pozitiv pentru noul coronavirus și povestea tragică a unei gravide din Argeș

Femeia povestește că a primit rezultatul a doua zi, într-o duminică după amiază.

„HAIDETI SA VA POPESTESC PATANIA MEA Pe data de 11 sambata m-am prezentat la spital la Mioveni cu niste mici contractii, ma examineaza doctorul meu si hotaraste sa ma interneze ca luni sa imi faca operatia de cezariana... Înainte de internarea propriu-zisă sunt dusa sa mi se ia exudatul pentru depistarea covidului. A doua zi duminica dupa-amiaza imi vine rezultatul: Pozitiv Șoc, groaza si disperare. Ma suna dr meu si imi spune sa stau linistita ca o sa fiu transferata la Câmpulung ca acolo este maternitate pentru gravidele cu covid si o sa fiu tratata foarte bine... Va dati seama cum a picat aceasta veste, am parintii bolnavi, socrul la fel, strabunica de 80 ani pe care nu as fi vrut sa ii imbolnavesc. Ma gandeam la bebelus ca daca nasc la Câmpulung nici macar sa il vad nu ma lasa, avea sa il trimita la Mioveni sau la Pitesti iar eu sa il iau cand ies negativa”, povestește argeșeanca pe Facebook.

Cu două zile înainte să nască, la Câmpulung a început experiența care a marcat-o

Odată ajunsă la spitalul pentru gravide, femeia a povestit că și-a dorit să repete testul, chiar a insistat și a precizat că îl va plăti, însă medicii au refuzat-o.

„Am fost transferata la Câmpulung Ce sa spun?! Cand am ajuns acolo a inceput disperarea mea! Horror! Era exact ca intr-un lagăr vine o doctoriță sa ma controleze, ma baga intr-o camera MIZERAAAA. Am plans in continuu, mi se parea ca traiesc un cosmar si asteptam sa ma trezesc. Bun... ma duc in salon, bine ca eram singura si nu eram bagata cu alti bolnavi, si sunt lasata acolo fara alte intrebari, fara sa vina sa vorbească cineva cu mine despre ce se va intampla pe mai departe in conditiile in care eu a 2 a zi urma sa nasc... asistentele nu veneau decat dimineata si seara sa imi monitorizeze bebele, iar cand intrebam de doctor ceva imi raspundeau ca o sa vina si la mine”, explică ea.

Tratament pentru COVID-19, deși era o pacientă asimptomatică

Mihaela povestește în postarea de pe rețelele sociale că a primit tratament pentru COVID-19, deși era asimptomatică, însă cei de la DSP au sfătuit-o să refuze medicația.

„Ma trezesc cu telefon de la DSP ca sa ia in evidenta contactii mei directi, ii spun ca stau cu sotul, fata si mama si merg des la socrii.. el ce spune nu ma intereseaza decat de sot si copil pai si ceilalti nu sunt contacti directi? in fine macar au scapat ei... si imi vine in minte sa il intreb daca e normal sa mi se dea tratament pt covid daca eu nu am simptome, iar raspunsul lui a fost : Cum doamna sa vi se dea tratament? v a dat dr tratament pt covid? doamna sa refuzati tratamentul ca nu e normal! CE MĂH??? DOAMNE DOAMNE ca mori cu zile in spitalele noastre, mori cu zile Dupa toate astea imi iese si celalalt test Negativ iar replica unui dr a fost ca undeva s a produs o greseala. Multumesc lui Dumnezeu ca bebelina mea a stat cuminte in burtica ca aia imi lipsea sa nasc in cocina aia”, mărturisește Mihaela pe contul de Facebook.

Femeia din Argeș a mărturisit în mediul online că nu se aștepta vreodată să trăiască o astfel de experiență. „Asa ceva nu ma gandeam sa trăiesc vreodata pur si simplu m-a marcat pe viata, si va spun sigur ca nu sunt singura, inca o fata venita tot de la. mioveni a fost pozitiva iar mai apoi miraculos negativa, iar alte 2 fete care erau in alt salon au iesit negativ plus fara simptome... despre ce vb? am ajuns sa ne batem joc de viata unor tinere si a unor bebelusi? pt ce? pt bani?”, încheie Mihaela povestea de pe Facebook.