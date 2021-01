Președintele Consiliului Național al Elevilor: Școală online nu dă randament pe termen lung. Atât elevii, cât si profesorii sunt epuizați, nu mai au motivație să mai lucreze

Rareș Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor, a comentat, vineri, într-o intervenție telefonică pe B1 TV, decizia de redeschidere a școlilor, începând cu 8 februarie. Acesta a explicat că acest lucru este necesar, din cauza faptului că, în acest moment majoritatea județelor au o rată de infectare sub 3 la 1000 de locuitori, motiv pentru care este noul coronavirus nu mai reprezintă o amențintare atât de mare încât toate școlile din România să rămână închise.

"Vești foarte bune. Noi am cerut încă de a cum o săptămână ca școlile să se deschidă în mod descentralizat pentru că am aruncat un ochi peste datele epidemiologice de la INSP și am văzut că, de fapt, foarte puține județe au în momentul de față o rata a incidentei peste 3 la mia de locuitori. Ne-am dat seama că nu se mai justifică o măsură de la centru, cu închiderea tuturor școlilor, în acest moment în care din nou vedem că situația epidemiologică s-a schimbat dramatic. Am propus, la fel ca în septembrie ca decizia de deschidere a școlilor să fie din nou la nivel local, la nivel de scoală, de comitete DSU", a declarat președintele Consiliului Național al Elevilor.

Rareș Voicu este de părere că școala desfăsurată în mod tradițional este mai eficientă, în timp ce învățarea online nu dă randament pe termen lung.

"Orice timp pe care elevii îl petrec la școală, e mai bun decât în online, pentru că școală online nu dă randament pe termen lung. Atât elevii cat si profesorii sunt epuizați, nu mai au motivație să mai lucreze în online, nu asta e modul în care trebuie să mergem înainte. Este important ca dacă elevii pot să meargă la scoală în siguranță, acest lucru ar trebui să fie posibil", a mai spus Voicu.