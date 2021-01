Primăria Sectorului 4 a început amenajarea celor 29 de puncte medicale pentru vaccinarea populației împotriva COVID-19. Unde sunt localizate

Primăria Sectorului 4 a început astăzi amenajarea primului centru de vaccinare a locuitorilor Sectorului 4 împotriva COVID-19, din cele 4 câte vor fi amenjate în tot sectorul.

Cu o suprafață de aproximativ 160 mp, centrul din Mall Grand Arena (Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18) va avea 6 puncte de vaccinare și va fi dotat conform standardelor sanitare în vigoare.

Cu circuite separate pentru accesul și ieșirea persoanelor, centrul va fi configurat cu o zonă de recepție, în care se va face identificarea celor ce urmează a fi vaccinați și cu o zonă de triaj, în care va fi evaluată starea de sănătate a acestora.

Totodată, centrul va avea un punct de vaccinare pentru administrarea propriu-zisă a dozelor și unul post vaccinare pentru monitorizarea persoanelor, în primele 15 minute, de la administrarea vaccinului, în caz de reacții adverse imediate.

Unde sunt localizate cele 29 de puncte de vaccinare din Sectorul 4

Cele 29 de puncte de vaccinare vor fi găzduite în patru zone cheie din sector astfel: 5 puncte vor fi organizate în clădirea City-Mall de la Eroii Revoluției, 6 puncte în Mall Grand Arena, 10 puncte în Mall Sun Plaza, iar alte 8 puncte în incinta Palatului Național al Copiilor.

În aceste centre de vaccinare, cetățenii Sectorului 4 vor fi imunizați impotriva COVID-19 de către personal medical dedicat, care va avea dispoziție toate materialele și consumabilele necesare desfășurării activității în condiții sanitare de maximă siguranță.

Astfel, 240 de medici, 120 de asistente medicale și 120 de registratori vor lucra în două ture pentru a-i imuniza în condiții de maxima siguranță pe toți cetățenii Sectorului 4 înscriși pe listele de vaccinare.

Cum se pot face programările pentru vaccinarea anti-COVID-19

Programările pentru imunizare împotriva COVID-19 vor putea fi realizate prin intermediul medicului de familie, al angajatorului în cazul personalului din instituții publice sau apelând dispeceratul Direcției de Sănătate Publică București, respectiv direct pe platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro

„Abia aștept să îmi vină rândul să mă vaccinez. Fratele meu, care este medic și a fost în linia întâi la un spital din Capitală, s-a vaccinat deja, e foarte bine și nu a avut niciun fel de probleme. În câteva zile urmează să facă și a doua doză. Profit de această ocazie și fac un apel către toți locuitorii Sectorului 4, către toți bucureștenii, către români în general, invitându-i să se vaccineze, pentru că este o șansă deosebită pe care o avem, iar riscurile sunt absolut minore. Am foarte mare încredere, în primul rând, ca medic, iar în al doilea rând, ca om informat și instruit, în aceste vaccinuri. Consider că reprezintă singura șansă pe care o avem pentru a depăși această situație deosebită în care ne găsim de aproape un an de zile”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.