Primarul Sucevei anunță că nu se pot deschide centrele de vaccinare din lipsă de personal. Lungu: Cu trei medici nu puteam să pornim la drum nici cu un centru (VIDEO)

În municipiul Suceava nu pot fi deschise centre de vaccinare anti-COVID, pentru că nu există personal. Primarul Ion Lungu a explicat acest lucru, într-o intervenție telefonică în direct, pe B1 TV. Edilul a precizat faptul că pentru moment, Primăria nu poate deschide toate cele cinci centre de vaccinare pe care și-a propus să le organizeze, din lipsă se personal.

Lungu a explicat că din 10 medici câți ar fi necesari pentru deschidere unui singur centru, s-au prezentat și au încheiat contract doar 3 voluntari, iar o altă problemă o presupune faptul că niciunul dintre aceștia nu își asumă răspunderea de a fi medic coordonator în centrul de vaccinare.

„La finalul lunii ianuarie, începutul lunii februarie, au fost trimise ordine de ministru de către ministrul Sănătății, în care se clarifică lucrurile și cum vor fincționa aceste centre de vaccinare, desemnare și atribuțiile medicului coordonator, modele de contracte de prestări servicii.

Prima etapă ca să putem merge mai departe este să încheiem aceste contracte de prestări servii cu medicul coordonator, medicii, asistentele și registratorii. La nivelul municipiului Suceava, noi intenționăm să avem aprobarea DSP să deschidem cinci centre de vaccinare, pentru un singur flux. Pentru un singur flux ne-ar trebui minim 10 medici, 20 de asistenți și 10 registratori.

Am avut ieri o întâlnire, la Primăria Suceava cu președinta Asociației Medicilor de Familie, o parte din medicii de familie și avem trei medici. Cu trei medici nu puteam să pornim la drum nici cu un centru.

Medicii de familie pe care am fi putut să îi folosim vor începe școala de luni și au atribuție pe linie școlară. Din 10 medici cărora speram să le încheiem contracte de prestări servicii s-au prezentat ieri 3 la Primăria, iar grav este faptul că niciunul dintre ei nu vrea să fie coordonatorul acestui centru de vaccinare”, a explicat Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, în direct pe B1 TV.

Întrebat când estimează că vor începe vaccinările în centrele amenajate de pirmărie, ediulu din Suceav a menționat că cel mai devreme la jumătatea lunii februarie. În prezent, în municipiul reședință de județ este dechis un singur centru de vaccinare, cel de la Spitalul Județean.

„Părerea mea, nu vor începe mai repede de jumătatea lunii februarie, tocmai de aceea noi vrem să ne pregătim. Avem autorizațiile de la DSP, am trimis solicitările pentru INSP, dar trebuie să avem pregătit echipajul (...) În momentul acesta este centrul de vaccinare, cu mai multe linii la Spitalul Județean. Aceste cinci centre de care vă spuneam urmează să fie deschise prin Primăria Municipiului Suceava”, a explicat edilul, în direct pe B1 TV.

