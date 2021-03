Primele declarații ale șoferiței care a ucis cu mașina două fetițe, în Sectorul 2 (VIDEO)

Femeia care a ucis două fetițe pe o stradă din București, zona Andronache, a oferit prima reacție în urma accidentului oribil.

După evenimentul nefericit care a avut loc duminică seară, în Sectorul 2 din București, în care cele cele două fetițe au fost strivite de mașina condusă de femeia în vârstă de 57 de ani, șoferița a declarat că era pentru prima dată când conducea o mașină cu transmisie automată și că a confundat pedala de frână cu accelerația.

În urma recoltării probelor biologice s-a stabilit că femeia avea o alcoolemie de 0,7 la mie, iar astăzi, ea a fost audiată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Cel mai probabil, va fi reținută și dacă va fi găsită vinovată, riscă o pedeapsă până la 10 de ani de închisoare.

Localnicii din zonă au solicitat Primăriei Sectorului 2 să se monteze limitatoare de viteză, dar Administrația Străzilor a precizat că se vor lua măsuri atunci când vor exista suficienți bani.

