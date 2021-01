Primii copii născuți în 2021: un bebeluș a venit pe lume la Vaslui la scurt timp după intrarea în noul an

Primul bebeluș care s-a născut în noaptea dintre ani este din Vaslui. Micuțul a venit pe lume la ora 01:05 și a primit nota 10 din partea cadrelor medicale de la Spitalul Județean de Urgență ( SJU) Vaslui.

Primul nou-născut din 2021 din România este un băiețel

Primul nou-născut din 2021 din țara noastră este un băiețel.

Bebelușul care a venit pe lume chiar în noaptea de Revelion cântărește 3,7 kilograme și a primit deja primul 10 din viața lui.

Tradiția spune că bebelușii veniți pe lume în prima zi a anului sunt cei mai norocoși și vor avea succes în viață.

Despre cei născuţi în zi de sărbătoare se crede că vor fi păziţi de rele, iar pentru cei născuţi în prima zi din an petrecerea va fi dublă sau chiar triplă toată viaţă.

Primul copil născut la Torino în 2020 este fiul unor români

Aron Vicol este primul copil născut la Torino în 2020. Bebelușul a venit pe lume în 1 ianuarie la ora 00.49 la spitalul Martini și este al doilea copil al mamei Raluca și al tatălui Iulian, originari din România, care trăiesc de ani buni la Torino.

„Fiul meu trebuia să se nască pe 6 ianuarie”, spune Raluca.

„Ieri am gătit toată ziua pentru petrecerea cu rudele, apoi totul s-a întâmplat într-o oră și jumătate: e bine, mai bine înainte decât după, eram foarte obosită. Am adus tortul la spital pentru a sărbători cu personalul din secţia în care sunt internată. Mulțumim tuturor. Au fost foarte buni, ne-au întâmpinat în cel mai frumos mod, a fost ca și cum am fi fost în familie”, a povestit ea, în urmă cu un an.

Sora micuţului, Iulia Agnes, era și ea aşteptată în timpul zilei să-şi cunoască frăţiorul.

Și primul bebeluş născut în 2019, Aurora, era fiica unui cuplu originar tot din România.