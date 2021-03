Medicul Radu Țincu a vorbit, marți seară, în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1 TV despre vaccinul împotrova COVID-19 produs de compania Johnson and Johnson.

Specialistul a explicat că acest tip de vaccin are marele avantaj de a fi ținut la o temperatură scăzută, dar rezonabilă, pentru o perioadă mai lungă de timp, dar și că se administrează într-o singură doză.

"Este o tehnologie asemănătoare celui de la AstraZeneca, adică folosește un vector viral pentru transmiterea informației genetice, adică un virus modificat care aduce informația genetică pentru proteina de suprafață a coronavirusului. Are o eficiență de 82-84% în majoritatea studiilor, deci suficient de bună și mai are un mare avantaj: poate fi ținut la frigider, ceea ce asigură o foarte mare versatilitate pentru a fi folosit chiar în cabinetele medicilor de familie", a spus medicul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.