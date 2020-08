Raluca Turcan: „Este absolut imposibil ca Guvenrul să asigure măști pentru toți copiii din țara aceasta, pentru toți profesorii” (VIDEO)

Cu numai trei săptămâni înainte de începerea școlilor oficialii vin cu o veste proastă pentru părinți și copii. Vicepremierul Raluca Turcan anunță că este imposibil ca executivul să asigure măști de protecție pentru toți copiii și pentru toți profesorii. Categoriile defavorizate vor avea prioritate, a precizat ea.

„Este absolut imposibil ca Guvenrul să asigure măști pentru toți copiii din țara aceasta, pentru toți profesorii. Deci sprijinul guvernamental merge doar către categoriile defavorizate, pe o achiziție deja finalizată la Ministerul Sănătății”, a declarat Raluca Turcan.

Vicepremierul Raluca Turcan a explicat și care este de fapt traseul măștilor finanțate cu bani de la guvern. „Noi punem bani la dispoziția autorităților publice locale, să facă un stoc minim de măști și materiale dezinfectante în fiecare școală, pentru situații de avarie, să spunem își uită măscuța copilul sau este dintr-o familie mai săracă și s-au terminat măștile.

Potrivit Ralucăi Turcan, executivul va aloca 50 de milioane de euro autorităților locale ca să cumpere măști și dezinfectanți pentru fiecare școală din țară. Vicepremierul a mai precizat că pe lângă cele 250.000 de tabelete, achiziționate deja de Ministerul Educației, Guvernul va deconta și alte 500.000 de tablete și laptopuri. Oficialul guvernamental a mai spus și că nu s-a discutat momentan despre schimbarea declarației pe propria răspundere, pe care părinții trebuie să o completeze ca să își trimită copiii la școală. Noul an școlar va începe pe 14 septembrie.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.