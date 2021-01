Raluca Turcan, ministrul Muncii, anunță o nouă lege a pensiilor: „Va aduce o majorare". Ce se va întâmpla cu cele speciale

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a vorbit joi, 28 ianuarie, despre o nouă lege a pensiilor, în cadrul unei conferințe de presă. 5 milioane de pensii vor fi recalculate.

„Odată cu evaluarea dosarelor, vom finaliza evaluarea necesarului de echipamente, soft și resursa umană și imediat vom întocmi un dosar de atragere de fonduri europene prin programul de redresare și recuperare.

Cheltuielile pentru implementarea recalculării pensiilor reprezintă cheltuieli într-un amplu sistem de reformă și sunt cheltuieli deductibile din programul național de reziliență.

Este un pas important în sistemul public de pensii. Pasul acesta are la bază două concepte-cheie: contributivitate și echitate.

Începem evaluarea dosarelor, iar recalcularea se va face în baza unei noi legi, care va înlocui 127/2019 și va conține o formulă care va folosi indicatorii incluși în aceste dosare reevaluate. Există componenta tehnică de reevaluare și o componentă legislativă prin care noi pregătim o nouă lege, care să conțină o formulă de calcul care să aducă echitate. Până când se finalizează, pensiile se plătesc și se calculează în baza legii existente.

Cred că vom putea începe discuțiile în maxim o lună pentru o nouă lege a pensiilor. Va aduce o majorare pentru un număr mare de pensionari. În cele mai mare parte, cele mici, vor fi duse la un nivel echitabil (...)", a declarat Raluca Turcan.

De asemenea, Guvernul are în vedere o formulă de calcul și pentru pensiile speciale.

