România, Bulgaria și Grecia se află la egalitate pe primul loc în Uniunea Europeană (UE) în ceea ce privește riscul de sărăcie și excluziune socială, cu o pondere de 30% din totalul populației în această situație, în 2019, reiese din cele mai recente date ale Oficiului European de Statistică (Eurostat).

Conform datelor publicate de Oficiul European de Statistică, doar cetățenii din Bulgaria stau mai rău decât noi. Imediat după România, urmează Grecia în topul celor mai sărace țări din Europa.

Anul trecut, mai bine de un sfert de populația Uniunii Europene era supusă unui risc de săcărie și excluziune socială în mai multe state membre ale Uniunii Europene. În România și Bulgaria, în jur de 30% din populație se află în această situație. În Italia și Letonia (27,3%), în Lituania (26,3%) și în Spania (25,3%), se arată în datele publicate de Eurostat.

Nivelurile cele mai reduse ale indicatorului Eurostat se înregistrau în 1019 în țări precum Cehia (12,5), Slovacia (14,4), Finlanda (15,6), Danemarca (16,3), Slovacia (16,4), Olanda (16,5) și Austria (16,9).

În același timp, 16.5 % din populația Uniunii Europene era supusă unui risc de sărăcie după transferurile sociale. În rândul statelor membre UE, mai mult de unul din cinci oameni era supus riscului de sărăcie, iar România se afla pe primul loc, urmată de Letonia și Bulgaria.

