România figurează ca țară din afara Uniunii Europene în manualul de istorie, avizat pentru anul școlar 2020-2021 (FOTO)

Educația este un al domeniu la care România se află la coada Europei, precum alte direcții de o importanță crucială, precum infrastructura, sănătatea sau agricultura. Drept exemplu, în sistemul de învățânt, încă se folosesc manuale vechi, ale căror informații nu mai coincid cu realitatea.

România, în afara Uniunii Europene (UE) în manualul de istorie (FOTO)

În unele manuale de istorie, elevii încă învață că UE are 25 de state, printre care nu se numără și România. Un exemplu în acest sens a fost prezentat de un europarlamentar român, care a primit imaginea sugestivă de la un elev de clasa a XI-a.

Potrivit manualului, România se află în „curs de aderare".

„România nu este încă în Uniunea Europeană, conform manualelor de istorie după care învață copiii noștri. Am primit recent o imagine de la un elev de clasa a XI-a, profil real, cu extrasele din manual din care aflăm că România urmează să adere la UE precum și alte informații neactualizate despre UE.

„România nu este încă în Uniunea Europeană, conform manualelor de istorie după care învață copiii noștri. Am primit recent o imagine de la un elev de clasa a XI-a, profil real, cu extrasele din manual din care aflăm că România urmează să adere la UE precum și alte informații neactualizate despre UE.

Am comandat manualul, am constatat că este inclus încă în programa școlară 2020-2021 (https://www.edu.ro/manuale-scolare) și am decis că solicit public Ministerului Educației să revizuiască rapid manualele aprobate pentru folosirea în învățământul preuniversitar. Propun cu această ocazie rectificarea rapidă a tuturor referințelor despre UE din manuale și introducerea unui curs opțional despre cetățenie care să includă în detaliu aspectele ce țin de drepturile, oportunitățile și obligațiile noastre în plan european", a declarat Victor Negrescu.