România, pe primul loc în UE la eficiența campaniei de vaccinare. Cum arată datele

România are cea mai eficientă campanie de vaccinare din Europa, potrivit datelor Our World in Data. Cifrele au în vedere numărul de doze de vaccin administrate în raport cu populația.

Marți, 26 ianuarie, România s-a plasat pe primul loc în UE la numărul de doze administrare la suta de locuitori, cu peste 0,18 vaccinuri, date monitorizate pe parcursul a 7 zile.

26 ianuarie, cele mai multe vaccinuri efectuate în România

Pe următoarele poziții se află Franța, Grecia, Austria, Germania și Spania, cu valori de 0,10 - 0,14. Raportul nu se referă la numărul de persoane vaccinate, ci ia în calcul numărul de doze administrate, indiferent dacă este vorba despre prima doză sau rapel.

În România, cele mai multe doze au fost administrate ieri, 26 ianuarie. 43.747 de persoane au fost vaccinate. 28.144 au primit prima doză, iar 15.603 au primit-o pe cea de-a doua.