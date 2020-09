Scenariile pentru noul an școlar ar putea fi schimbate. Monica Anisie: „Suntem într-o dinamică"

Monica Anisie, ministrul Educației, a oferit noi informații despre starul noului an școlar. Oficialul Guvernului a declarat că autoritățile sunt pe ultima sută de metri cu privire la stabilirea scenariilor. În urma ședinței de duminică, 13 septembrie, care va începe la ora 11:00, se va decide ferm ce se va întâmpla de luni.

Scenariile cu privire la începutul noului an școlar s-ar putea schimba în Capitală, pentru unele unități de învățământ, a menționat Anisie.

„Ieri am avut o discuție și cu domnul prefect și cu inspectorul școlar general de la București și directorul de sănătate publică, i-am rugat să verifice toate scenariile unităților de învățământ și în acest fel, să decidă dacă este nevoie să revizuaiască unele scenarii. Există situații de la școala centrală, prin urmare, astăzi vom decide.

Pot apărea astfel de situații, suntem într-o dinamică. Prin urmare, dacă se întâmplă ceva, trebuie să luăm decizii rapide, cu toții trebuie să fim sănătoși, ca să putem desfăsura un act didactic de calitate.

Am experimentat deja cu toți colegii în perioada în care am avut cursurile suspendate. Am predat online 3 luni de zile. Colegii mei sunt pregătiți", a declarat ministrul în timpul unei vizite la o unitate de învățământ.

Ce se întâmplă cu tabletele pentru noul an școlar, promise de Guvern. Monica Anisie

Primele 82.000 de tablete vor ajunge în curând la elevi, a anunțat Monica Anisie, pentru B1 TV.

„Școlile, în acest moment, multe dintre ele au tot ce le trebuie pentru școala online. Aici, autoritățile publice locale sunt cele care ar fi trebuit să se organizeze în toată această perioadă, dar și Ministerul Educației a făcut eforturi pentru a asigura în unitățile de învățământ echipamente pentru a se desfășura școala online. Știm bine că Ministerul Educației a alocat bani pentru achiziționarea de 250.000 de tablete.

S-a încheiat deja un contract cu un operator economic. Deja s-a semnat contractul și începe livarea. Vorbim despre 82.000 de tablete care vor ajunge în București, Ilfov, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, Argeș, Călărași, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița și Prahova", a declarat Anisie pentru B1 TV.