Scene de coșmar la un centru de plasament din Voluntari. Un minor a fost agresat fizic și verbal de către angajații instituției pentru că sărea în pat (VIDEO)

Imagini șocante au fost surprinse la un centru de plasament din Voluntari. Un minor a fost agresat fizic și verbal de către angajații instituției, doar pentru că sărea pe saltea. Polițiștii fac acum verificări în cazul copilului aflat în instituție.

Imaginile au fost filmate și au ajuns în mediul online, stârnind o serie de controverse și revoltă.

Pe imaginile care circulă pe internet se vede cum un copil de la un centrul de plasament din Voluntari este smucit din pat de către unul dintre angajaţii centrului. Motivul pentru care copilul a fost pedepsit este că sărea în pat. Pe înregistrare se aude şi cum copilul este ameninţat cu salvarea, adică cu faptul că ar putea fi internat la un spital de psihiatrie.

Cazul a ajus și în atenția oficialilor Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții. Mădălina Turza a scris că un asemenea caz nu este acceptabil și că a trimis o echipă de control la centru. Președintele autorității promite că „orice formă de agresiune împotriva unui copil din sistemul de protecție va fi sancționată conform legii". De asemenea, și poliția s-a sesizat în cazul minorului agresat.

