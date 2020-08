Scrisoarea unui asistent medical dintr-un spital COVID: „Oricine se poate infecta”

La 27 de ani, Ionuț se află în mijlocul bolnavilor COVID la Spitalul militar de campanie de pe stadionul CFR din Timișoara încă de la deschiderea acestuia pe 22 iulie. De atunci, tânărul a văzut de toate. Într-o scrisoase, cadrul medical povestește experiența sa, așa cum a văzut-o.

„E greu când stai într-un combinezon ore în şir, dar e frumos când primeşti aprecierea pacienților pe care ii tratezi şi când ne mulțumesc pentru ceea ce facem pentru ei! Până la deschiderea spitalului militar de campanie din Timişoara nu am avut contact și nu am văzut vreun pacient cu acest virus de care vorbește toată lumea. Acum, aici, am văzut că oricine se poate infecta. În orice caz, sunt mulțumit ca pot avea grija de acești oameni și cā îi pot face sa zâmbească, de fapt, că îi putem face sa zâmbească, pentru că suntem o echipă. Ne-am scris pe combinezoane nickname-uri, iar pacienții au apreciat asta, au râs cu noi. Totuşi, a fost o săptămână grea, şi le mulțumesc colegilor din grupa mea pentru efortul făcut împreună în această săptămână!”, scrie Ionuț, potrivit Tion.