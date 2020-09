Situație critică la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti. Medicii sunt depășiți de numărul cazurilor de COVID-19: ”Solicităm ca celelalte spitale din județ să pună umărul la diagnosticarea și internarea bolnavilor” (VIDEO)

Situaţie gravă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti. Cadrele medicale de la Unitatea de Primiri Urgențe se plâng de lipsa de personal şi de echipamente medicale, coroborate cu numărul mare de pacienți suspecți de COVID-19, dar și cu alte patologii. Medicii susțin că situația este anormală, iar pacienții non-COVID așteaptă până la 48 de ore pentru stabilirea unui diagnostic.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Violeta Tănase, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Ploiești, a declarat că unitatea medicală este copleșită și face apel la alte spitale suport-COVID din județ să preia din sarcina diagnosticării și tratării pacienților cu coronavirus.

”Problema este că Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Ploiești este unica cu acest profil din județ. Este vorba de un județ mare, cu o populație numeroasă, industrializat, cu zonă turistică, iar adresabilitatea la această Unitate de Primiri Urgențe este foarte mare de dinainte de începutul acestei pandemii. Spitalul Județean este desemnat parțial suport-COVID, în sensul că are secție de Boli infecțioase, de Pneumologie și ATI, care internează pacienți cu această boală, dar, de asemenea, Spitalul este singurul din județ care are toate specialitățile și deservește urgența întregului județ. S-a lăsat tot greul îngrijirii bolnavilor suspecți și confirmați COVID-19 pe această Unitate de Primiri Urgențe. Solicităm ca celelalte spitale existente în județ să pună umărul la diagnosticarea și internarea acestor bolnavi. Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești s-a transformat, efectiv, într-un spital suport, ceea ce nu este normal. Spitalul este parțial suport-COVID, dar diagnosticarea și apoi repartizarea bolnavilor confirmați nu trebuie să cadă doar în sarcina acestei unități care, practic, asigură și celelalte urgențe ale județului”, a explicat reprezentantul Spitalului.

Totodată, cadrele medicale se plâng că nu au nici spațiul necesar pentru a plasa pacienții suspecți de infecția cu SARS_CoV-2.

”Și noi considerăm că gestionarea situației COVID este unul dintre factorii care a dus la această creștere (a numărului de cazuri – n.r.) și la faptul că ea se menține de atâtea săptămâni. Nu este normal ca pacienții suspecți să fie grupați și ținuți 24-48 de ore în niște spații care nu pot fi alocate, fiecare în parte, unui pacient suspect, pentru că nu există, fizic, alt spațiu în afară de acest izolator. Dacă sarcina aceasta s-ar împărți pe mai multe spitale, lucrurile ar fi altfel”, a mai declarat Violeta Tănase.SURPRIZĂ! VESTEA MOMENTULUI. Săptămâna de lucru se REDUCE la 4 zile, din cauza COVID-19

Astfel, singura soluție pe care o văd medicii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești este preluarea pacienților COVID-19 de către alte spitale din apropiere.

”Există spitale nominalizate ca spitale-suport, care nici măcar nu acceptă acest statut și nu internează pacienți COVID-pozitivi. Este inadmisibil. Am semnalat acest lucru. Spitalul cel mai mare suport-COVID are o capacitate de internare mult mai mare decât cea pe care o folosește pentru pacienții COVID-19 și refuză să-și crească această capacitate. Toată sarcina de a interna acești bolnavi rămâne pe medicii din Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean. Este anormal. Specificul nostru este altul, ne ocupăm de restul urgențelor din județ. Nu facem față, este un risc imens de malpraxis, este o prelungire nejustificată a șederii în urgență până se ajunge la diagnosticul acestor bolnavi pentru că nu avem capacitatea fizică nici de a-i caza, nici de a-i trata, nici de a-i investiga. Suntem depășiți și nu se întrevede nicio soluție din partea factorilor de decizie”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Ploiești.

Cele mai recente date transmise de Grupul de Comunicare Strategică arată că, de la începutul epidemiei de coronavirus și până în prezent, în județul Prahova au fost confirmate 4230 de cazuri de COVID-19, dintre care 56 în ultimele 24 de ore. Astfel, Prahova este unul dintre cele mai afectate județe de criza sanitară.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.