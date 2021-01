Sociologul Gelu Duminică, despre atacul susținătorilor lui Trump de la Capitoliu: Acum poporul american înțelege cât de fragilă este democrația și liniștea cu care au fost obișnuiți

Sociologul Gelu Duminică a comentat, joi, într-o intervenție telefonică în studioul B1 TV, atacul susținătorilor lui Trump în clădirea Capitolului.

Potrivit specialistului, după acest incident, americanii își vor alege cu mai multă grijă liderii politicii și vor prețui mai mult democrația și libertățile acesteia.

"Din punctul meu de vedere, SUA avea nevoie de chestia asta, mai ales după epoca Obama și Trump. Cred ca acum poporul american înțelege cât de fragilă este democrația și liniștea cu care ei au fost obișnuiți, dacă nu veghează asupra liderilor pe care promovează.

Sunt convins că lecția de aseară va fi mult dezbătută în spațiul american, că societatea are resorturile de a înțelege, sper, ceea ce e de înțeles.

În România, spuneam încă din martie că populismul va deveni parte din tendința de vot pe care societatea o va avea, în mai marea măsură decât o aveam înainte, pentru că aia exista din 90, dintotdeauna, și în perioada interbelică a exista. Nu e o noutate tendința asta naționalistă, extremistă pe care poporul român o are.

Foarte probabil ca AUR să câștige destul de mult cu sprijinul PSD, în ultima perioadă.

Diferența intre societatea românească și americană este că noi nu am fost învățați să ne indignăm la chestii de genul asta. Vedeți cum se comportă societatea americană acum și cum ne-am comportat noi la ceva similar, respectiv mineriadă. Atunci în București se aplauda și foarte mulți lideri politici pupau cascheta minerului. În SUA au ieșit și republicanii și au zis “it’s not ok”. Să nu confundăm liderii politici republicani cu susținătorii lui Trump", a comentat Gelu Dumincă.

