Șofer român de TIR, dispărut de șase zile în Ungaria. Oamenii au apelat la Facebook ca să-l găsească

Mobilizare uriașă pe Facebook pentru găsirea unui șofer român de TIR, care a dispărut fără urmă în Ungaria. Bărbatul se îndrepta spre Italia, unde lucra la o firmă de transport, iar ultima dată a vorbit cu familia în seara zilei de 31 august, când se afla la intrare în Ungaria.

De atunci, nimeni nu mai știe nimic de el, iar familia este disperată pentru a-i da de urmă.

Un alt șofer a postat anunțul pe pagina sa de Facebook, iar în scurt timp mesajul a fost distribuit de mii de români.

„Doamnelor şi domnilor, am din nou nevoie de ajutorul dumneavoastră ! Rar vă solicit ajutorul însă ne aflăm într-o situaţie care necesitaă sprijinul vostru, al tuturor. În imagine se află colegul nostru Gheorghe Ţănău, originar din Prahova, com. Seciu, o localitate de lânga municipiul Ploiesti. A plecat luni 01.09.20 din Romania spre Italia, ţară unde lucra ca si şofer, angajat al unei firme italiene. Conducea un autoturism marca VW Passat b6 de culoare negru cu nr de PH 78 TPM Ultimul contact cu familia l-a avut luni noapte spre marţi prin telefon şi dupa spusele lor se afla la intrarea pe teritoriul Ungariei. De atunci nimeni nu mai ştie nimic de el, familia între timp declarându-l disparut la poliţie. La rugamintea prietenilor şi a colegilor, oamenilor care îl cunoaştem, fac un apel catre dvs să ne ajutati cu informatii legate de dispariţia colegului nostru ! Omul are 42 ani, este tatal a 2 copii şi este un coleg model pe sosele. Orice informaţie poate ajuta !! Vă rog sa ne ajutati cu un share masiv !!”, a scris Ilie Matei.