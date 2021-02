Sorin Cîmpeanu este ferm convins că până pe data de 10 martie vor fi vaccinate peste o treime dintre cadrele didactice.

„Ieri s-au deschis încă 14 centre, în 14 județe. Astăzi s-au deschis alte 3 centre, în Bistrița Năsăud, Ilfov și Mureș. Luni se vor deschide în Arad și Cluj, astfel încât, până la data de 10 martie, sunt convins că vom avea până la 60.000 de cadre didactice vaccinate, ceea ce va duce numărul de cadre didactice vaccinate undeva la 120.000, adică peste o treime din cadrele didactice vaccinate până pe data de 10 martie", a declarat Ministrul Educației.

De asemenea, Sorin Cîmpeanu a mai precizat faptul că la nivel național, vor exista 16 localități care vor intra în scenariul roșu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.