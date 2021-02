Sprijinul din partea Guvernului pentru părinții care stau acasă când elevii desfășoară ore online va continua. Ministrul Muncii, Raluca Turcan: Așa mi s-ar părea firesc (VIDEO)

Ministrul Muncii a anunțat marți că prătinții care stau acasă alături de copii, când aceștia participă la orele online vor primi în continuare acea formă de prijin în bani din partea Guvernului. Este vorba despre indemnizația de 75% din salariu, decisă încă de anul trecut pentru familiile în care unul dintre părinți trebuie să stea acasă alături de copil, pe perioada desfășurării orelor online. Totodată ea a ținut să reamintească faptul că astăzi, urmează să fie luată o decizie finală în privința redeschiderii școlilor din România, cu prezență fizică, la data de 8 februarie.

Sprijinul pentru părinții care stau acasă alături de elevii când fac școala online va continua

„Astăzi se ia decizia cu privire la reînceperea școlilor. Dacă vor exista în continuare cursuri în format online și vor fi nevoiți părinții să stea acasă, atunci acea formă de sprijinire a părinților pentru supravegherea copiilor acasă va continua din partea Guvernului, așa cum am făcut și până acum”, a decalrat ministrul Muncii.

Ajutorul ar putea fi acordat și în cazul în care un copil nu poate particioa la ore fizic, din cauza unor afecțiuni ce i-ar putea pune viața în pericol, în contextul pandemiei. Întreabată ce se întâmplă dacă este vorba despre un copil bolnav, în cazul căruia ar putea fi riscant să meargă la școală, Raluca Turcan a explicat:

„Dacă sunt familii vulnerabile, așa cum am prevăzut toate situațiile, atunci când am decis redeschiderea școlilor, sunt convinsă că și dacă se ia această decizie, atunci când se va anunța, tot prin Ordin comun al miniștrilor Educației și Sănătății vor fi reglementate și astfel de situații. (...) Așa mi s-ar părea firesc, ca acea măsură pe care noi am luat-o și am și prelungit-o de a sprijini părinții care stau acasă să supravegheze copii cât școala se desfășoară online să funzționeze atâta timp cât vom avea o formă de educație online”, a precizat Raluca Turcan.