Subprefectul județului Suceava, Laura Morar a povestit o îmtâmplare absolut halucianantă, pe contul personal de Facebook. Femeia a ales să se protejeze și să poarte masca în spațiile deschise, dar întâlnirea cu un tată și copilului au întrecut orice imaginație.

În contextul în care tot mai multe județe decid ca purtarea măștii să fie obligatorie, anumiți cetățeni nu par să fie deloc convinși de măsurile impuse și cu atât mai puține de pandemia de COVID-19. Unul dintre aceste cazuri a fost întâlnit și de către Laura Morar, subprefecta județului Suceava.

Mergând pe stradă și purtând masca de protecție, femeia a fost observată de către un copil. Micuțul i-a atras atenția tatălui său că „doamna poartă mască”, iar răspunsul bărbatului a fost unul halucinant.

Povestea tulburătoarea a Laurei Morar, subprefecta Suceava

Femeia a ținut să împărtășească în mediul online o experiență halucinantă, pe care a trăit-o ziua, mergând ziua liniștită pe stradă. După ce a remarcat că poartă masca de protecție, un copil i-a atras atenția tatălui său.

„Azi dimineata, in drum spre birou, in spatiu deschis, cu masca pe fata, am trecut pe langa un tata de mana cu un baietel. Nitel miopa sunt, dar de auzit, inca aud. Chiar prea-bine! - Ai vazut, tati? Tanti are masca! - De frica, Tudor! De frica! Noi suntem curajosi! M-am framantat toata ziua...”, povestește femeia pe Facebook.

Părintele băiețelului se pare că a avut și o explicație la faptul că femeia purta masca de protecție pe stradă și anume teama. Ei bine, doamna Laura Morar a ținut să povestească experiența pe care a trăit-o într-un spital din Rădăuți, unde a intrat pentru aproape o oră în secția pacienților bolnavi de COVID-19. La final, mesajul emoționat spune foarte clar de ce aleg oamenii să poarte masca de protecție. Suceveanca explică cum frica nu este cea care o face să își pună masca ori de câte ori este necesar, ci dragostea pentru viață o convinge să respecte regulile de protecție.

„Pe 20 iulie 2020, 48 de minute pe ceas, am intrat in sectia COVID de la Spitalul Municipal Radauti. Cu toate mijloacele de protectie. Combinezon, 2 randuri de manusi, botosi, masca, viziera. Si fara niciun fel de accesoriu, mi-am dat jos inclusiv cerceii. Dezinfectare dupa fiecare clanta, calcat apasat pe fiecare pres imbibat cu solutie aseptizanta. La final, cu dezechipare. Lunga, fara graba, in etape clare. M-au trecut toate apele si am mers mai mult decat teleghidata.Lipsita parca total de orice fel de manualitate si functionalite. Oricat de mult as incerca, tot nu pot sa ma pun total in pielea personalului medical care trebuie sa efectueze tot felul de manevre necesare ca actul medical sa fie salvator. Chiar si pentru cazurile usoare spre medii pe care le au in ingrijire. Mi-a ramas in minte raspunsul unui pacient la intrebarea : Cum va simtiti acum?

- Viu! Dar prost ca tare rau mi-a fost si m-am gandit ca-mi trece! Mi-au urlat lupii-n urechi de spaima. Si-am avut galop in piept.

AM PURTAT MASCA DE LA INCEPUTUL PANDEMIEI. SI AM SA PORT IN CONTINUARE! Nu de frica! CI PENTRU CA MI-E DRAGA, TARE DRAGA, VIATA!”, explică Laura Morar pe contul de Facebook.