Sute de blocuri din București au rămas fără apă caldă. Alexandru Burghiu, directorul Termoenergetica: „Se realizează atât revizii la rețeaua de termoficare, cât și revizii la centralele care produc energia termică” (VIDEO)

Peste 250 de blocuri din Sectoarele 2, 4 și 5 au rămas fără apă caldă, iar motivul inovat de responsabili este cel bine cunoscut, avarii la rețea, după cum spun cei de la Compania Municipală Termoenergetica.

Alexandru Burghiu, directorul Termoenergetica, a explicat mai multe pentru B1 TV. „Așa cum știm cu toții, în perioada de vară se realizează atât revizii la rețeaua de termoficare, cât și revizii la centralele care produc energia termică. În momentul de față, CET-ul Vest a intrat în revizie, iar pentru a realiza schimbarea de zonă, adică pentru ca alt CET să vină și să preia zona alimentată de CET-ul Vest sunt necesare anumite lucrări. Aceste lucrări le realizăm vara, tocmai pentru a asigura o funcționare cu cât mai puține avarii în perioada de iarnă. Până la noapte la ora 24:00, în condiții normale, sperăm să nu avem vreun eveniment nefericit, vom asigura apă caldă pe toată raza municipiului București. Pentru sectoarele 2 și 3, sectoarele afectate odată cu intrarea în revizie totală a CET-ului Sud, se vor acorda diminuări între 16 % și 24% la factură, pentru luna curentă. Ce trebuie să înțelegem foarte bine este că în momentul de față noi ne confruntăm cu un sistem care și-a depășit d emai mult de două ori durata de viață și mai mult decât atât, pe partea de est a municipiului București, în 2012, Ministerul Economiei a băgat în conservare CET-ul Titan și CET-ul Pipera a dispărut cu mult înainte. În concret, zonele cele mai afectate așa cum bine știți, sunt zonele fix din apropierea acestor două CET-uri. Dacă ar fi existat, cu siguranță n-ar fi existat aceste probleme. Sistemul a fost conceput să funcționeze vara cu șase CET-uri și funcționează în momentul de față cu două ceturi mari, două pe partea stângă a Bucureștiului și ar fi trebuit să funcționeze și cu două pe partea dreaptă. Tocmai pentru că nu există apar aceste mari probleme. În momentul de față realizăm lucrările așa cum și o să vă dau un singur exemplu, anul trecut în zona Aviației, oameni de bine au ionstigat și au scos cetățenii în stradă. De ce? Pentru că lucram și am înlocuit o conductă foarte mare pe Nicolae Caramfil. De atunci nu au mai existat probleme foarte mari pe zona Aviației, deci aceste lucrări își au ca efect o bună funcționare. Nu există posibilitatea tehnică de a înlocui conducte, fără să existe și aceste opriri. Acestea opriri se fac vara, pentru a asigura iarna. Sezonul trecut de iarnă numărul avariilor a fost mult mult mai mic, față de anii anteriori, tocmai pentru că s-a văzut efectul acestei campanii pe care am început-o, în ultimii patru ani de zile, pot să vă dau o cifră exactă, s-au înlocuit peste 260 de kilometri de conductă. Comparativ cu orice altă perioadă post decembristă este cu mult mai mare, însă situația sistemului nu este una bună, este una chiar rea. Știm cu toți asta, înțelegem foarte bine neplăcerile însă altă variantă nu există. Avem tot ceea ce este necesar, utilaje, avem companii care lucrează alături de noi, după 10 ani în care nimeni nu a mia lucrat în acest sistem. Vorbim despre un sistem preluat într-o stare în carenu ar fi trebuit să fie, însă știm ce ave, de făcut și asta facem. Însă, repet nu există posibilitatea de a înlocui și a face aceste revizii, fără să existe și aceste inconveninete,și anume lipsa apei calde, pentru intervale scurte ”, a explicat el la B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.