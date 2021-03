Tanczos Barna a anunțat că programul Rabla pentru electrocasnice va fi reluat de la zero. Acesta ar putea debuta în luna aprilie

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a declarat că programul Rabla pentru electrocasnice va fi reluat de la zero, din a doua jumătate a lunii aprilie, iar bugetul alocat va fi cel puțin la fel precum cel de anul trecut.

Tanczos Barna, despre reluarea programului Rabla pentru electrocasnice

„Orizontul de timp este 30 de zile pentru consultare publică plus câteva zile pentru aprobarea bugetului AFM, ieri cred că a apărut bugetul în Monitorul Oficial sau alaltăieri. De două trei zile discutăm pregătirea bugetului pe AFM şi orizontul de timp real este undeva în a doua parte a lunii aprilie”, a declarat ministrul, citat de News.ro.

Întrebat dacă programul va fi reluat de la zero sau de unde a fost suspendat, Tanczos Barna a răspuns: „Programul va fi reluat de la zero pentru că nu s-a întâmplat nimic concret. Concret, nu au fost înregistrate cererile şi programul pleacă de la zero, cu minim cu bugetul de anul trecut, cu sistemul informatic verificat cu ajutorul colegilor de la STS, instituţie care ne-a sprijinit enorm în desfăşurarea SUMAL-ului şi cred că este practic singura instituţie care poate să asigure o bază stabilă pentru programe de o asemenea amploare”.

Anul trecut, programul Rabla pentru electrocasnice a fost suspendat. Administraţia Fondului pentru Mediu a transmis la acea vreme că există „suspiciuni privind siguranţa informatică a aplicaţiei şi cu privire la încercări anterioare de fraudare a procesului de înscriere”.

Ulterior, ministrul Mediului de atunci, Mircea Fechet, a cerut revocarea din funcţie a preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu: „Este inadmisibil ca un program atât aşteptat de cetăţeni, la care s-a lucrat atât de mult timp, să nu poată funcţiona, deşi avea toate premisele să o facă”.

Tanczos Barna, despre programul Rabla pentru mașini

Marți seară, ministrul Mediului a anunțat că programul Rabla pentru mașini va începe în aprilie, iar bugetul alocat va fi cel puțin la fel precum cel de anul trecut.

„Programul Rabla merge cel puțin cu bugetul de anul trecut, și cel puțin cu condițiile de atunci, adică valoarea tichetelor. Pornim în luna aprilie, am întârziat din cauza bugetului. La sfârșitul lunii aprilie trebuie să fim gata cu programul Rabla, ca să avem măcar 8 luni de implementare”, afirmase Tanczos Barna.Ce nume va purta fetița Ginei Pistol cu Smiley

Ministrul a remarcat faptul că tot mai mulți români își cumpără mașini electrice, dar tot suntem în urma altor state.