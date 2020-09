Trei profesori de la Școala Gimnazială „I.G. Duca” din Capitală sunt infectați cu noul coronavirus. Din acest motiv, elevii încep școala în scenariul roșu. Timp de cel puțin 14 zile elevii vor învăța online. Personalul școalii s-a testat și așteaptă rezultatele.

În Capitală, multe școli vor începe noul an în baza scenariului galben, la Școala Generală „I.G. Duca” copiii vor rămâne acasă din data de 14 septembrie și vor învăța prin intermediul școlii online, așa cum prevede scenariul roșu, cel puțin timp de 14 zile.

Totul se întâmplă pentru că trei profesori de la această școală au fost depistați cu noul coronavirus la nici 4 zile înainte de începerea noului an școlar. Ordinul dintre Ministerul Educației și Ministerul Sănătății prevede că la depistarea a cel punțin trei cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, elevii să învețe prin intermediul școlii online timp de 14 zile.

Tot personalul didactic de la Școala Gimnazială „I.G. Duca” din Capitală a fost testat, iar în aceste momente sunt așteptate rezultatele analizelor.

Reamintim că astăzi este o zi decisivă ce va contura traiectoria noului an școlar, din moment în moment Comitele pentru Situații de Urgență Județene trebuie să transmită în baza cărui scenariu va începe fiecare școală cursurile, în funcție de situația epidemiologică.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.