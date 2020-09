Un băiat de 14 ani a fost bătut cu pumnii și picioarele de alți doi tineri, tot în Târgu Jiu. Scenele au fost filmate și au ajuns în mediul online (VIDEO)

Un nou caz de agresiune între elevi iese la iveală. Momentele de coșmar s-au petrecut tot la Târgu Jiu, unde un adolescent este lovit cu furie de doi tineri și este forțat să cânte imnul României. Evenimentul ar fi avut loc în urmă cu trei luni, însă victima nu a depus plângere deoarece a fost amenințată și intimidată de agresori.

Scenele dramatice s-au petrecut tot la Târgu Jiu, într-un gang din spatele unui bloc și este filmată de o persoană din grup. Deranjați de unele postări făcute de un băiat pe Instagram, mai mulți adolescenți decid să îi aplice o corecție zdravănă. După ce e pus să cânte imnul României, tinerii sar pe el și îl lovesc cu pumnii și cu picioarele.

„Ca urmare a asepctelor apărute în spațiul public, respectiv pe imaginile dintr-un clip video, se observa faptul că un tânăr ar fi fost agresat fizic de către două persoane de sex masculin și una de sex feminin. În urma verificărilor efectuate de către polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Tg. Jiu s-a stabilit faptul că la data de 7 mai anul curent, un tânăr de 14 ani din orașul Bălcești județul Vâlcea, care locuiește fără forme legale în comuna Bărbătești, în timp ce se afla pe raza municipiului Tg. Jiu, ar fi fost agresat de către doi tineri de 15 și 18 ani și o tânără de 15 ani, toți din municipiul Tg. Jiu”, a declarat purtătorul de cuvând al IPJ Gorj, Victor Țuhaș.

Imaginile au fost făcute publice de către o tânără din Tg. Jiu, contrariată de gesturile șocante ale atacatorilor.

„Nu a fost depusă nicio plângere în acest sens la Poliție, noi ne-am autoseizat ca urmare a acestor imagini apărute în spațiul public și se fac verificări pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt. Polițiștii au întocmit un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvâșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, a adăugat acesta.Cum arată azi Costel Băloiu, actorul care l-a jucat pe PISTRUIATUL. Are 61 de ani

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.