Un bărbat din Argeș și-a pierdut într-o singură săptămâna soția și fiica, cele două bolnave de COVID-19, informează Digi24.ro. Tânăra de 21 de ani a decedat în cursul zilei de luni, la Spitalul Județean din Pitești, la o săptămâna după ce a murit și mama ei.

Este povestea impresionantă a unei familii din Argeș, care s-a luptat cu boala, nepăsarea și zilele de vid legislativ. Potrivit sursei citate mai sus, unghiul tinerei fete a povestit că medicii nu au testat familia, deși mama ar fi fost intubată în secția de ATI de la Spitalul Județean. Tânăra ar fi fost testată la data de 20 iulie, odată ce au apărut simptomele. A primit un rezultat pozitiv pentru COVID-19, dar i s-a recomandat un tratament la domiciliu, starea ei de sănătate înrăutățindu-se.

La data de 26 iulie, ar fi ajuns la Spitalul Județean, transferată de la Spitalul Municipal din Câmpulung. În câteva ore a fost intubată, iar la data de 27 iulie a decedat, tatăl ei aflându-se în curtea Spitalului Județean unde aștepta de câteva zile să fie testat, relatează sursa citată anterior.

Mama intubată a rezistat aproape o săptămână, fiica de 21 de ani ar fi murit în 24 de ore

Unchiul fetei de 21 de ani, decedată în Spitalul Județean din Pitești a făcut o serie de mărturii pentru Digi24. Potrivit acestuia, femeia a rezistat aproape o săptămâna, intubată în secția de ATI, însă în tot acest timp nimeni nu a verificat sau testat familia pacientei.

„Mama care a fost în stare foarte gravă a rezistat la ATI, intubată, aproape o săptămână. Copilul ăsta în 24 de ore s-a prăpădit de când, teoretic s-a infectat, în timp ce mama ei era bolnavă și în spital, confirmată, nimeni nu s-a gândit să îi întrebe sau să îi testeze sau să vadă ce este cu ei. A ajuns la spital la Pitești, patru ore a stat într-o mizerie de cort, fără căldură, în frig, ea cu febră. Nimeni nu s-a interesat, în jur de 12 noaptea au venit și au testat-o si au spus așa: «Domnișoară, poți să pleci acasă». În condițiile în care între Pitești și Rucăr sunt aproape 100 de kilometri. La 12 noaptea. Singură. În condițiile în care 99% exista probabilitatea ca fata să fie pozitiv COVID, lucru care s-a și confirmat a doua zi”, explică unghiul fetei pentru sursa citată anterior.

Fata a murit în timp ce tatăl ei aștepta să se testeze

Tânăra în vârstă de 21 de ani a decedat ulterior. În același timp, pentru că nu s-a simțit bine, tatăl fetei a dorit să se testeze, dar potrivit mărturiiilor membrilor familiei, bărbatul ar fi aștept în zadar, timp de câteva zile, să-l bage cineva în seamă.

„Fata a fost luată după aproape 8 ore de ambulanță, a fost dusă la spitalul de pneumofiziologie din Câmpulung. A ajuns cu saturație 57. La Pitești a ajuns duminică după-amiaza, tatăl ei este de ieri în curtea spitalului din Pitești, în cort, adus să se testeze pentru că nu s-a simțit bine. Nu l-a băgat nimeni în seamă. Copilul lui, ieri, a murit în timp ce el era acolo în curte. Am sunat la spital pentru că, vă spun sincer, mi-a fost foarte greu să îl sun pe cumnatul meu la o săptămână după ce și-a pierdut soția să îi spun eu că i-a murit copilul. Nu am putut. Omenește, dacă cineva mă poate judeca pentru treaba asta, asta e. (...) Am sunat la spital și am zis: «Oameni buni, e un om acolo în curtea dumneavoastră care stă ca un tâmpit, singur, și așteaptă să îl testeze cineva. Între timp, i-a murit copilul. Și nu știe. Se poate duce cineva?». Ni s-a spus, «dom’le, noi n-avem timp de așa ceva. Nu putem să facem treaba asta». Tatăl ei este în continuare în curtea spitalului din Pitești, așteaptă rezultatul testului, el a zis că nu pleacă acasă, că nu știe ce se întâmplă cu el și dacă e pozitiv nu vrea să îmbolnăvească pe alții”, mărturisește unchiul fetei de 21 de ani, potrivit sursei citate anterior.

Unchiul tinerei, revoltat pentru condițiile în care funcționează sistemul de sănătate

Mărturia cutremurătoare a bărbatului nu se oprește însă aici. După ce au pierdut deja doi membrii din cauza infectării cu noul coronavirus, dar și din cauza ignoranței cu care susțin că s-au confruntat, membrii familiei doresc să tragă un semnal de alaramă.

„Nimeni nu poate să înțeleagă toată treaba asta. Și de-asta sunt convins că copilul ăsta astăzi ar fi fost în viață. Nu sănătos, dar în viață. Dacă nu își bătea cineva joc, să-l trimită singur la 12 noaptea la 75 de kilometri distanță de casă. Pentru ea nu se mai poate face nimic, dar poate pentru alții să se poată face ceva. E foarte dureros, să știți. Mai ales în ideea că îți dai seama că nu ai nicio șansă în fața sistemului dacă pentru un copil de 21 de ani nu s-a întâmplat nimic”, explică bărbatul pentru Digi24.

Pacienta ar fi plecat acasă pe semnătură, în perioada de vid legislativ

Pe de altă parte, conducerea Spitalului Județean Argeș, locul în care cele două persoane au decedat, susține că tânăra de 21 de ani ar fi refuzat internarea și ar fi dorit să plece acasă pe semnătură. Din cauza perioadei de vid legislativ, fata nu putea fi obligată să rămână în spital.

„Este o tragedie ce s-a întâmplat. Într-adevăr, aceasta este succesiunea evenimentului, adică – a venit la spitalul județean pe data de 20, a fost evaluată. În așteptarea testului, dânsa a refuzat să rămână, avem semnătura dânsei pe foaie și a spus că așteaptă rezultatul acasă. Marți, i s-a comunicat că este pozitivă și a urmat un tratament la domiciliu până joi când a anunțat salvarea și starea generală s-a deteriorat, a fost internată la spitalul de pneuomologie din Câmpulung. De acolo transferată la Pitești în secția de ATI, în stare foarte gravă. Referitor la contacții direcți cu persoana infectată, să știți că nu este obligatorie testarea acestora. Se testează doar dacă sunt simptomatici, în rest, ei trebuie să stea în izolare 14 zile. Tatăl fetei este și dânsul pozitiv, este internat la Leordeni. Celelalte detalii, într-adevăr cutremurătoare, de stat și de așteptare pe care eu nu pot să le controlez, într-adevăr este o suprasolicitare la nivelul UPU spital județean și timpii de așteptare sunt mai mari decât normal”, explică pentru Digi24, doctorul Gabriel Copciag, directorul medical al Spitalului Județean Argeș.

La rândul lor, medicii susțin că au încercat să salveze tânăra pacientă, însă din păcate în stare în care se afla nu s-ar mai fi putut face nimic. „Ce putem spune, noi când am primit bolnava în starea respectivă, în starea ei foarte gravă, a primit tot tratamentul necesar dar, din păcate, nu a mai putut fi salvată și cu ultimul tip de medicație, dacă sunteți la curent, cu acele corduri speciale, acele măsuri de ventilație asistată, nu s-a putut obține rezultatul dorit”, detaliază doctorul Copciag.

Medicii negată că ar fi refuzat testarea tatălui pacientei

Medicii de la Spitalul Județean Argeș neagă acuzațiile aduse de către unghiul fetei, potrivit cărora personalul medical ar fi reuzat să îl teste pe tatăl tinerei de 21 de ani, care a decedat. „Nu este adevărat! Domnul a venit, a fost luat în evidență, s-a deschis fișă, a fost evaluat, a fost testat, rezultatul testului nu vine imediat. Durează, de dimineață și până la ora 16 când a venit testul a durat. El a venit dimineață, a fost testat, și la ora 17 a venit rezultatul. Rezultat pozitiv și internat la Leordeni”, a declarat directorul medical al Spitalului Județean Argeș pentru sursa citată mai sus.

Mai mult decât atât, la rândul său, directorul medical al insituției susține că tânăra de 21 de ani nu a dorit să rămână internată în spital, deși locuri ar fi existat pentru pacienții cu simptomatologie. „Nu pot să găsesc eu, în momentul ăsta, vinovații. Gândiți-vă că bolnava a plecat pe semnătură. Nu era legislația în vigoare prin care să o obligi să rămână. Este în acea perioadă de vid legislativ în care nu aveai ce să îi faci pacientului dacă voia să plece. I s-a explicat, a venit cu febră, i s-a explicat să rămână internată, avem locuri la internare, avem secție tampon, avem unde să păstrăm bolnavii care au simptomatologie. Nu a vrut să rămână, nu aveai ce să îi faci la momentul respectiv”, explică doctorul Copciag pentru Digi24.