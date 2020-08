Un grup de urși, în căutarea hranei prin Bușteni. Animalele au fost surprinse și filmate de către localnici (VIDEO)

Urșii în căutare de hrană continuă să le dea bătăi de cap localnicilor din zonele muntoase. De acestă dată, câțiva urși au fost surprinși căutând în tomberoanele din Bușteni. Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare de către o femeie din oraș, care se declară nemulțumită și cere autorităților măsuri.

În ultima perioadă, urșii din pădurile României vin tot mai des în zonele locuite de oameni, în căutare de hrană. O localnică din Bușteni a filmat dou urși ce scotoceau într-un tomberon din oraș. Femeia încearcă astfel să sensibilizeze autoritățile. „Există o soluție pertinentă să nu mai experimentăm în fiecare seară genul acesta de activități, Primăria Bușteni?”, a scris Mihaela Florea pe contul personal de Facebook.

De la începutul anului și până în prezent, au fost înregistrate sute de apeluri către polițiști, prin care a fost semnalată prezența urșilor în zonele locuite.

