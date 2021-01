Val de accidente din cauza poleiului. Autoritățile îi atenționează pe șoferi și le recomandă să circule cu prudență (VIDEO)

Un ger năprasnic a lovit România în ultimele ore. Temperaturile au coborăt chiar şi la minus 20 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că valorile negative vor continua să pună stăpânire pe întreaga ţară, însă nu vom avea parte şi de ninsori. Totuşi, sfârşitul iernii va aduce schimbări. Temperaturile vor creşte treptat în toată ţara.

„Având în vedere faptul că în acest moment condițiile meteo sunt nefavorbaile pentru a circulă în siguranță și pentru a evita producerea de accidente rutiere , le recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență, să adapteze în permanentă viteză la condițiile meteo, să nu depășească mașinile oprite la semafor și să verifice dacă sistemul de dezaburire funcționeaza corespunzător”, a precizat Oana Pârvan, purtatoarea de cuvant a Brigazii Rutiere din Capitală.

Potrivit datelor comunicate de purtătorul de cuvând al Brigăzii de Rutiere din Capitală:

În jurul orei 08.30, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 45 de ani care se deplasa pe Șos. Kiseleff, sensul dinspre Piața Presei Libere către Arcul de Triumf, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și a lovit un copac. În urma evenimentului rutier, au rezultat doar pagube materiale.

