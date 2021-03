Valeriu Gheorghiță: Proporția de vaccinare împotriva COVID-19 este echilibrată în România. Putem asigura protecția persoanelor vulnerabile, în paralele cu a celor care deservesc activități esențiale (VIDEO)

Valeriu Gheorghiță a vorbit, miercuri seară, în emisiunea "Actualitatea cu Tudor Mușat" de pe B1 TV despre cele două teorii care au împărțit lumea în două, anume că vaccinarea ar trebui făcută cu prioritate în rândul persoanelor tinere, care sunt mai active din punct de vedere social și răspândesc noul coronavirus cu rapiditate și despre ideea că vârstnicii trebuie vaccinați primii, pentru că sunt mai vulnerabili.

Coordonatorul campaniei de vaccinare a spus că România vaccinează în acest moment preponderent bătrâni și persoane cu comorbidități.

"În România sunt aproximativ 1883 de centre rezidențiale și sociale, având o capacitate maximă de aproximativ 70,000 de locuri ocupate pe o anumita unitate de timp, în jur de 40-45.000 de persoane care sunt în mod real internate în aceste centre sociale. Din acest punct de vedere nu ne putem compara cu celelalte țări care au aproape 1 milion de persoane instituționalizate în aceste tipuri de centre. Dacă din punct de vedere demografica avem un număr relativ mic de persoane în aceste centre, aș putea să spun ca față de celelalte țări, ne-am atins obiectivul, sunt peste 70% deja vaccinate, dar nu putem pentru ca avem ca număr absolut, un număr relativ mic.

Din punct de vedere al Sănătății Publice, mai degrabă persoanele tinere, active din punct de vedere social au un potențial mai mare de răspândire a virusului, prin natura interacțiunii pe care le au. Consecințele acestei infecții se regăsesc din plin, din nefericire, la cele mai vulnerabile, vârstnici și cei cu boli cronice.

Proporția, [n.r. 75% bătrâni, versus 25% tineri] este una echilibrată și cred ca putem asigura în timp util protecția persoanelor vulnerabile în paralele cu protecția celor care deservesc activități esențiale", a spus Valeriu Gheorgiță.

