Vlad Gheorghe: Daniel Bodnar este cooperant, stabil și conștient, dar urmează o operație extrem de complicată. Mi-a transmis că nu renunță la ce făcea

Daniel Bodnar rămâne în continuare în stare gravă după teribilul accident suferit în noapte de luni spre marți. Medicii îi dau șanse mici de recuperare completă, însă el a transmis de pe patul de spital că nu renunță la lupta împotriva mafiei lemnului din România.

Diagnosticul lui Daniel Bodnar, după cumplitul accident rutier în care a fost implicat

După carambol, bărbatul a ajuns la Spitalul Județean Suceava, stabil, dar în stare gravă. Medicii au constat că a suferit o fractura de coloană lombară, cu paraplegie (paralizie completă a ambelor picioare) și o fractură complexă la un picior, care trebuie operată. Pacientul a fost transferat în cursul nopții la Spitalul de Neurochirurgie Iași.

Daniel Bodnar are șanse mici de recuperare completă

Familia activistului de mediu a transmis că acesta urmează să fie operat mâine, însă medicii îi dau șanșe mici de recuperarea completă.

Vlad Gheorghe, europarlamentar USR, a declarata pentru B1 TV că l-a vizitat pe Bodnar la spital. Acesta este conștient, însă viitorul lui depinde de operația la coloană pe care o va face în următoarele ore.

"Încă de dimineață, de când m-au sunat rudele lui Daniel, am cerut opinii medicale, ne-am mobilizat să ajutăm rudele. Au nevoie în continuare de suport. Am reușit să comunicăm un pic cu el, dar n-am vrut să-l obosim, vă dați seama prin ce trece. Am obținut acordul familiei să comunicăm pe acest subiect. Din datele pe care le avem, noi, Daniel nu a a condus, a condus un alt activist care nu-și aduce aminte ce s-a întâmplat. A fost și el sub șoc. Nu există indicii că au fost atacați în acel moment, dar nu putem spune cu certitudine"

Daniel este cooperant, stabil, răspunde la stimuli, este chiar conștient, însă greul abia urmează, o să sufere o operație extrem de complicată și critică, cred că mâine dimineață. Suntem alături de familie și vom publica și contul bancar al soție pentru că recuperarea va fi lungă și costisitoare", a spus Vlad Gheorghe.

Europarlamentarul a mai transmis, in exlusivitate pentru B1, că activitul de mediu i-a mărturisit de pe patul de spital că va continua lupta cu mafia lemnului imediat ce va putea.

"Daniel mi-a transmis astăzi că nu se lasă și nu renunță la ce făcea, vede acest moment ca pe o cumpănă în viața lui și va continua orice ar fi", a spus Gheorghe.

Accidentul în care a fost implicat Daniel Bodnar

Daniel Bodnar a fost implicat într-un grav accident rutier, marți dimineața, în jur de ora 2.20, pe raza comunei Sucevița. El era pasager în mașina condusă de un alt activist de mediu, Daniel Ghinghiloschi. Acesta a pierdut controlul asupra autoturismului BMW pe care îl conducea, mașina lovind violent un podeț și poarta unei case.

Polițiștii rutieri nu au dubii cu privire la faptul că a fost doar un accident rutier.

Nu este prima dată când înfocatul activist este rănit în timpul confruntărilor cu hoții de lemne

Daniel Bodnar a devenit cunoscut prin încercările sale de a opri tăierile ilegale de lemne. Acesta şi şi-a propus să urmărească toate transporturile mari din zona lui.

În decembrie, ministrul de interne a trimis de urgenţă o echipă de control în Bucovina, iar prefectul de Suceava a cerut o şedinţă operativă cu garda Forestieră după ce activistul de mediu a fost atacat cu pietre.