A murit Iulian Şerban. Sportivul paralimpic avea 35 de ani

Este doliu în lumea sportului din România. Sportivul paralimpic care a câştigat trei campionate mondiale la paracanoe s-a stins din viață la vârsta de 35 de ani. Anunțul trist a fost făcut de clubul Steaua.

„Clubul Steaua Bucureşti anunţă cu regret trecerea în nefiinţă a celui care a fost Iulian Şerban. Campion mondial în trei rânduri la paracanoe (2010, 2011 şi 2012) şi ocupant al locului 4 la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro (2016), Iulian a plecat fulgerător dintre noi la doar 35 de ani. Clubul Steaua Bucureşti transmite sincere condoleanţe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!“, a anunţat CSA Steaua.

Tragedie în sportul românesc

De-a lungul vieții sale, sportiv paralimpic, Iulian Şerban a avut, pe lângă cele trei titluri mondiale, şi o clasare pe locul 4, la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro (Brazilia).

Iulian Şerban a practicat kaiac-canoe până la vârstă de 21 de ani, când viaţa sa a fost schimbată de un accident groaznic în urma căreia şi-a pierdut un picior. Sportivul a povestit, ulterior, ce i s-a întâmplat la Buşteni.

„Eram în gară la Buşteni şi credeam că am timp să beau o cafea până pleacă trenul. Când am văzut că opreşte doar cât să coboare lumea şi apoi pleacă, am încercat să-l prind. M-am agăţat din mers, dar m-am dezechilibrat pe scări şi m-am trezit sub tren. M-a călcat bine de tot, auzeam ‘trosc bum, trosc bum’, şi după ce-a trecut am văzut că piciorul drept era pe cealaltă cale ferată.

Stăteam întins pe spate, vedeam crucea de pe Caraiman şi spuneam ‘Tatăl nostru’. Vedeam copacii şi frunzele în reluare şi mă gândeam ‘Gata, am pus-o’. Eram singur, aşa că am sunat la salvare. După ce a venit, le-am spus că au doi kilometri de oraş şi vin aşa târziu, apoi nu mai ştiu nimic. Am fost inconştient ceva timp, până am ajuns la Bucureşti, la spitalul Floreasca.

Când m-am trezit n-am avut un şoc, ştiam ce s-a întâmplat cu piciorul. M-am văzut tot alb, pansat, zici că eram mumie. Problema era dacă supravieţuiesc, dacă îl ţin şi pe celălalt, că am fost destul de jupuit. Am avut capul spart, ficatul perforat şi am încă pe spate o tăietură la coloană", a povestit Iulian Şerban pentru lead.ro.

Cine era Iulian Șerban

Iulian Șerban este un paracanoeist român care a concurat de la sfârșitul anilor 2000. De-a lungul timpului el a cucerit o medalie de aur la evenimentul K-1 200 m LTA la Campionatele Mondiale ICF de canot Sprint 2010 din Poznań.

În perioada copilăriei, Iulian Şerban a practicat kaiac-canoe şi a fost obligat să treacă la paracanoe după un accident de tren suferit la vârsta de 21 de ani, când şi-a pierdut un picior.