Abuzurile tenismenului Alexander Zverev, dezvăluite. Sportivul, acuzat de violență domestică. Cum arată românca pe care a lăsat-o însărcinată (FOTO)

Alex Zverev, în lacrimi la US Open 2020

Alexander Zverev, noua senzație a tenisului mondial, este ținta unor acuzații dure din partea femeilor cu care de-a lungul timpului a avut idile.

În plan sportiv, îi merge bine lui Zverev. A câștigat două titluri în două săptămâni, dar problemele în plan personal nu-i dau pace. Românca Brenda Patea a fost lăsată însărcinată de sportiv și părăsită, informație virală în presa internațională. Zilele trecute, Brenda a dezvăluit faptul că este gravidă în 20 de săptămâni și că nu mai vrea să audă de Zverev.

(Foto: Brenda Patea)

Alexander Zverev, acuzat de comportament violent cu iubita

Dezvăluirile despre trecutul întunecat al lui Zverev nu se opresc aici. Olya Sharipova, femeia cu care neamțul s-a iubit înaintea româncei, îl acuză pe numărul 7 ATP de violență domestică. Tensiunile au escaladat în timpul turneului US Open de anul trecut, a declarat femeia.

„Într-o zi, am ieșit împreună cu soția lui Daniil Medvedev și cu o altă prietenă, am zăbovit puțin prin oraș, iar Sasha s-a enervat. Când am ajuns acasă, ne-am certat. Practic, toate certurile noastre porneau de la nimicuri.

A încercat să mă sugrume cu o pernă, apoi am vrut să fug din cameră, dar nu m-a lăsat! În cele din urmă am reușit să scap și am fugit desculță, cu telefonul în mână.

M-am ascuns în hotel, dar Sasha a coborât și m-a găsit. Am plâns și am vrut să plec, dar el a vrut să mă întorc în cameră și să vorbim. Apoi am realizat că nu pot purta un dialog cu el. M-a împins în perete și mi-a spus că îmi poate face orice, pentru că nu va păți nimic.

Am plecat din nou, iar el mi-a aruncat toate lucrurile în holul hotelului! După acea zi, am continuat să corespondăm. La început nu am vrut să îl mai văd, dar am continuat relația pentru puțin timp", a dezvăluit rusoaica.

(Foto: Alexander Zverev și Olya Sharipova)