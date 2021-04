Adevăratul motiv pentru care arbitrul Octavian Șovre i-a cerut autograf lui Haaland: „Am obținut 250 de semnături"

Momentul în care arbitrul român Octavian Șovre (47 de ani) i-a cerut autograf atacantului de la Borussia Dortmund, Erling Haaland (20 de ani), după meciul cu Manchester City, din UEFA Champions League, a stârnit un val de ironii și jigniri la adresa asistentului.

Fanii fotbalului și legende ale sportului „rege" au comentat gestul lui Octavian Șovre. Explicația a fost oferită de arbitrul român, pentru PlaySport.ro.

Controversatul gest din UEFA Champions League este, de fapt, o faptă caritabilă.

„Cu ceva vreme în urmă, eu împreună cu alţi colegi de-ai mei, arbitri, am decis să sprijinim un centru în care se aflau persoane cu probleme de sănătate.

La fiecare sfârşit de an făceam chete şi puţinul care se strângea era donat acestui centru. Cu timpul, au mai venit oameni lângă noi şi asta ne bucură enorm. Am încercat să sprijinim cum am putut acest centru”, a declarat Şovre.

Octavian Șovre, după ce i-a cerut autograf lui Erling Haaland, starul lui Dortmund: „Toate aceste autografe au mers la licitaţii. Cu banii au fost ajutaţi cei suferinzi"

SOS Autism este asociația căreia Octavian Șovre și colegii săi s-au alăturat, de ani de zile.

„Asociaţia pe care noi o sprijinim, este vorba despre SOS Autism, organiza câte un bal caritabil la fiecare sfârşit de an. Asta până să apară pandemia. În cadrul acestor evenimente se organizau licitaţii unde erau vândute diferite obiecte de valoare.

Printre aceste obiecte se aflau şi cartonaşele cu semnăturile fotbaliştilor sau sportivilor celebri. Banii strânşi pe aceste bunuri ajungeau în posesia asociaţiei unde se află aceste persoane cu anumite probleme de sănătate. Estimez că am obţinut aproximativ 250 de astfel de autografe. Şi nu vorbim doar despre autografe ale marilor fotbalişti.

Spre exemplu, la Jocurile Olimpice am intrat în contact cu sportivii de top de la celelalte ramuri sportive. Şi de acolo am multe iscălituri. Toate aceste autografe au mers la licitaţiile despre care vă vorbeam şi au fost cumpărate, iar cu banii au fost ajutaţi cei suferinzi", a mai povestit Șovre pentru sursa citată.

De asemenea, Șovre a mai povestit faptul că Leo Messi i-a semnat 9 cartonașe, din propria inițiativă.