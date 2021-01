Ce avere are Adrian Mutu și cum a fost aceasta afectată de scandalul drogurilor în care a fost implicat fostul fotbalist

Adrian Mutu, actual selecționer al naționalei de tineret a României, a avut o carieră marcată de suișuri și coborâșuri. În vârstă de 41 de ani, Mutu este golgheterul all-time al naționalei României, cu 35 de reușite, la egalitate cu Gică Hagi. A jucat la Dinamo, Inter, Chelsea, Juventus și Fiorentina și a acumulat o avere impresionantă din fotbal, însă a pierdut foarte mulți bani din cauza scandalurilor legate de consumul de droguri.

Adrian Mutu a acumulat o avere impresionantă din fotbal

În 2010, averea lui Adrian Mutu era estimată la 12-14 milioane de euro. Anterior, în perioada 2003 – 2005, petrecută la Londra, “Briliantul” avea un telefon mobil de zeci de mii de euro și conducea un atomobil Aston Martin Vanquish estimat la 315.000 de euro.

Adrian Mutu, suspendat de două ori din cauza consumului de substanțe interzise

Mutu a pierdut însă mulți bani în urma scandalurilor legate de consumul de droguri în care a fost implicat. El a fost suspendat de două ori în carieră după ce a picat la testele antidoping.

În 2004, la scurt timp după debutul său spectaculos de la Chelsea, Adrian Mutu a fost supus unui test antidrog, după ce oficialii de la clubul londonez deveniseră suspicioși din cauza comportamentului fotbalistului român. Primul test a avut rezultat negativ, însă al doilea a scos la iveală faptul că jucătorul consumase cocaină. Mutu a fost atunci concediat de la Chelsea, iar clubul i-a cerut despăgubiri uriașe pentru prejudicii de imagine.

Ulterior, în 2010, în timp ce juca la Fiorentina, Mutu a fost suspendat pentru 9 luni din cauza consumului de sibutramină.Tunelul secret de sub Palatul lui Gigi Becali. E incredibil unde duce. Era folosit şi de Carol al II-lea

Mutu: Pot să trăiesc decent, ca o persoană normală

În 2019, Adrian Mutu spunea că are bani suficienți pentru a duce un trai liniștit.

„Povestea cu Chelsea e încheiată de mult. Casa de la Miami nu am vândut-o să dau banii lui Chelsea… Eu nu i-am despăgubit deloc. Casa s-a vândut pentru că am divorțat de Consuelo. Am făcut partajul. Nu m-am apucat de antrenorat pentru bani. M-am apucat din pasiune. Am fost și președinte sau director general, dar eu am vrut să fiu antrenor. Depinde la ce nivel vreau să trăiesc. Am patru copii. Dacă vreau să stau doar pe bărci și prin vacanțe e mai greu. Am avut și yacht. Acum nu-și mai permite nimeni care nu mai lucrează să stea în lux. Eu am pierdut bani mulți în afaceri și m-am lecuit. Dar pot să trăiesc decent, ca o persoană normală. Nu vreau să spun câți bani aveam când m-am lăsat, dar am pierdut 3 milioane de euro în fabrica de biodisel pe care o aveam la Oradea cu băiatul ăla, Adrian Marțian… Fabrica a intrat în faliment și nu m-am ales cu nimic. Dar pot să trăiesc liniștit am bani”, a declarat Adrian Mutu, pentru GSP TV.

La rândul său, fostul agent FIFA, Ioan Becali, apropiat al lui Adrian Mutu, spunea în 2020, că acesta putea deține o avere foarte mare însă a făcut mai multe alegeri greșite în carieră.

"Îmi pare rău pentru el, putea să fie nu golgeterul maxim al naționalei, dar putea să aibă atâtea milioane, zeci de milioane de euro. Nu e un băiat sărac, dar astăzi Mutu putea să cumpere Dinamo sau orice club.

La început a avut un contract de 5 ani a trei milioane de euro. Dacă el continua evoluțiile bune și în anul doi, se schimba situația.

În 10 ani putea să câștige 40-50 de milioane de euro, așa cum a câștigat Chivu. A dat cu piciorul, chiar dacă acum e bine. A avut și insuccese familiale, dar acum s-a aranjat. Are și un viitor frumos la echipa națională. Eu cred că va avea un viitor pentru că trebuie să recupereze din ce n-a mai recuperat ca jucător”, declara Ioan Becali pentru GSP.ro.