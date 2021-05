Adrian Mutu, șanse mari să preia FC U Craiova. Buget uriaș anunțat la clubul lui Mititelu

Adrian Mititelu pregătește o mare lovitură pe piața transferurilor, din spatele gratiilor. Patronul FC U Craiova se află în negocieri avansate cu Adrian Mutu, pentru funcția de antrenor principal, informează ProSport. „Briliantul" este liber de contract după ce i s-a încheiat înțelegerea cu FRF.

De asemenea, odată cu Mutu ar urma să vină și Marcel Pușcaș, ca președinte al clubului din Bănie. Ar fi, de fapt, o revenire. Pușcaș a mai fost conducător la clubul din Oltenia în perioada octombrie 2018 - iulie 2020.

Buget uriaș anunțat de către Mititelu, la FC U Craiova

Odată cu promovarea, FC U Craiova promite un buget foarte mare, comparabil cu cel de la CFR, FCSB și CS U Craiova. Adrian Mititelu Jr. a făcut anunțul, pentru GSP.

„Dacă am investit 8 milioane în acești 4 ani, credeți că am făcut-o pentru a investi doar două milioane acum? Ne-am asumat ce bani vom cheltui, până clubul se va autofinanța într-o zi. E necesar să investim o sumă măricică, la nivelul primelor 3-4 clasate. Suntem Universitatea și istoria ne obligă!

Nu am avut timp de o analiză financiară să vedem exact de ce sumă dispunem. Dacă se va permite accesul fanilor, am putea încasa între 1,5 milioane și 2 milioane de euro din bilete, plus drepturi TV, plus sponsori. Am avea asigurat un buget de 6 milioane de euro. Sunt discuții cu niște sponsori, dar nimic concret. N-am avut timp să intrăm mai mult în detalii", a declarat Mititelu.